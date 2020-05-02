فنانة فلسطينية ترفض جائزة إسرائيلية: قضيتي إنسانية

رفضت الفنانة الفلسطينية، ربى بلال عصفور، الجائزة التي منحتها لها الأكاديمية الإسرائيلية للتلفزيون، عن فئة أفضل ممثلة.



وأعلنت عصفور تنازلها عن الجائزة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "أنا الموقعة أدناه ربى بلال عصفور، أتوجه بهذا للأكاديمية الإسرائيلية للتلفزيون للتنازل المعنوي والمادي عن جائزة أفضل ممثلة عن دوري في مسلسل فتيان، والتي مُنحت لي من قبل الأكاديمية يوم 29-4-2020، علماً وكما هو متبع فقد تم ترشيحي من خلالكم".

وأضافت: "تقديمي لدور أم الشهيد محمد أبوخضير في مسلسل فتيان الذي أنتجته شركة HBO العالمية، هو محاولة مني لنقل صورة الألم والمعاناة والصراع الفلسطيني للعالم، وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي".

وتابعت: "بالمقابل اختارت الأكاديمية الإسرائيلية للتلفزيون هذا العام نقل أسماء الفائزين بمسابقتها كجزء من احتفالات استقلال إسرائيل، والتي بالتأكيد تمثل بالنسبة لي احتفالاً بالظلم التاريخي والنكبة المستمرة التي مر ويمر بها شعبي الفلسطيني".



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وأضافت عصفور : "لقد عشت ألماً لا يوصف أثناء تصوير قصة الشهيد أبوخضير، عدت كل يوم لأطفالي ولم أستطع احتضانهم بسبب بشاعة ما مر به هذا الشهيد وعائلته، وذات تلك البشاعة يمر بها الأطفال الأسرى والشهداء يوميا".

واصلت حديثها: "كفنانة فلسطينية ناشطة، أعيش يومياً تخبطات أخلاقية كثيرة لها علاقة باختيار الأدوار والمشاريع التي أشارك بها، بحثاً عن عدم تقديم تنازلات أخلاقية تمس بشعبي وقضيتي ودوري الإنساني، وليس هذا بالأمر السهل مع خصوصية وجودنا ضمن محيط إسرائيلي منشغل بقمع كل صوت ينادي بالسلام وإنهاء الاحتلال".



وقالت عصفور: "أشكر من صميم قلبي كل من صوت لي وآمن وصدق وتعاطف مع ما قدمت من خلال دوري في مسلسل فتيان، لقد كان دوري البسيط هو قيامي بواجبي الأخلاقي ومساهمتي بإيصال قصة شهيد الفجر للعالم أجمع وهذا أكبر تقدير".



وختمت: "أعلم جيدا أنه سيكون لقراري هذا ثمن كبير كما تعودت، ولكنني أفتخر بأنني أحمل قضيتي الإنسانية ومقولتي السياسية واختياراتي الصادقة، فتحية حب ومشاركة بالألم مع أم الشهيد أبوخضير، وعميق شكري وامتناني لكل من ساهم بصنع هذا المسلسل".

