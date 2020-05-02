حلا الترك تضع الكمامة وتجوب الشوارع، شاهدوا ماذا تفعل

انضمت الفنانة حلا الترك الى الحملة الوطنية “فينا خير” التي اطلقها صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خلية، للمساهمة في دعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

وعبّرت “الترك” عن سعادتها بإنضمامها الى هذه الحملة وقالت: “يسعدني ويشرفني التبرع بثياب عيد لـ (١٥٠) طفل وطفلة من الأطفال اليتامى والمحتاجين بمناسبة قرب قدوم عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الجميع وعلى وطني البحرين حكومةً وشعباً بالخير والبركة والصحة والعافية والأمن والأمان.” وتابعت: “كل الشكر والتقدير والاحترام لجمعية التربية الإسلامية لمساعدتها في توصيل الثياب لمستحقيها“.

نذكر أن حلا الترك وضعت صوتها على عمل غنائي مع المنتج ميثم علاء الدين على ان يصدر قريباً. الأغنية بعنوان “ايش تبغي مني” كلمات فراس الحبيب.

وكانت حلا الترك قد غابت عن اصدار الأعمال حيث أن آخر عمل لها كان في صيف 2018، أطلقت حينها اغنية خليجية “ممنوع اللمس” التي تخطت حاجز الـ 100 ملايين مشاهدة على قناة شركة الانتاج “بلاتينوم ريكوردز” الرسمية عبر موقع يوتيوب.