رأي خاص- رانيا سلوان دخلت التمثيل كهاوية وتستمر كمحترفة

بدأت مشوارها في تقديم البرامج على عدة قنوات لبنانية، لكن شهرتها جاءت بعد مشاركتها في مسلسل “عروس بيروت” في شخصية “داليا”، انها الاعلامية والشاعرة والممثلة رانيا سلوان التي دخلت الى عالم التمثيل وتدرجت من جيدة الى جيدة جداً وتوجت مسيرتها كممثلة خلال دورها في المسلسل الذي عرض على أهم شاشة عربية.

رانيا، التي بدأت مسيرتها الاعلامية من على شاشة المستقبل ومن ثم otv، أصدرت أول كتبها بعنوان “عمر” عام 2012، استطاعت ان تتقمص دورها في العمل بطريقة لافتة جداً، وتركت بصمتها المميزة لأن دور “داليا” في “عروس بيروت” تطلب مجهوداً وتركيزاً منها، بالاضافة الى المسؤولية التي تقع على عاتقها بالوقوف أمام أسماء مهمة في عالم التمثيل. ولم يمر الدور مرور الكرام حيث كرّس رانيا ممثلة قادرة وموهوبة جداً.

وتظهر أحداث الجزء الأول، ان داليا تحمل سرًّا الأمر الذي جعلها تلزم البقاء في المنزل وتشاهد المسلسلات بعيدًا عن الحياة الاجتماعية، فكيف سيتطور دورها في الجزء الثاني وماذا تخبئ للمشاهدين من أسرار؟ سننتظر ونرى…

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نشير أن مسلسل “عروس بيروت”، حقق نسبة مشاهدة عالية واستطاع جذب الجمهور العربي نظرًا لأحداث المسلسل المشوقة وأداء الممثلين القوي والقادر على أن يأسر المشاهد. شارك في بطولته كل من ظافر العابدين، فادي ابراهيم، تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، رانيا سلوان، جاد أبو علي، سامي أبو حمدان وغيرهم.

وكانت مجموعة MBC قد أعلنت عن انتاج جزء ثان من “عروس بيروت” الذي حصد نشبة مشاهدة عالية في لبنان والوطن العربي على أن يتم عرضه بعد شهر رمضان 2020، أي في النصف الثاني من العام القادم.

فعلاً بدأ نجوم المسلسل تصوير الجزء الثاني في اسطنبول، إلا ان أزمة كورونا دفعت بالقيمين على العمل لوقف تصويره خاصة بعد حظر التجول الذي فُرض في تركيا، بالاضافة الى عودة أبطال المسلسل جميعهم الى بيروت على متن طائرة تابعة لخطوط الشرق الأوسط ضمن خطة اجلاء الرعايا اللبنانين من انحاء العالم وذلك بسبب إغلاق المطارات للحدّ من تفشي فيروس كورونا.

شاركت رانيا في مسلسل “سرّ” مؤخرا واثبتت مرة جديدة انها ممثلة جديرة بثقة المنتجين الذين وجدوا فيها ممثلة جدية تتقن تأدية دورها وتجسيد الشخصية التي تعرض عليها ونتوقع ان يوكل اليها في المستقبل تادية ادوار اكثر اهمية وتأثيراً.