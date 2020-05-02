أسامة القصار يقاضي المسيئين له لاتهامه بتقديم وجبات فاسدة لكويتيين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرج الشيف الشهير أسامة القصار، أحد مشاهير التواصل الاجتماعي في الكويت عن صمته إزاء الاتهامات التي وجهت إليه بشأن مخالفته الإجراءات الصحية وإعداده وتقديمه وجبات فاسدة لأهالي الكويت بالتعاون مع إحدى الجمعيات إضافة إلى جمعه تبرعات بمبلغ ضخم وصل إلى 120 ألف دينار كويتي.

وقال أسامة القصار، في مقطع فيديو بثّه عبر حسابه على تطبيق "سناب شات": "ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بأن مشهور كويتي سوى مطعم واستغل أحد الصالات دون علم الشؤون وقام هذا المشهور وجنى أموال بقيمة 120 ألف دينار كويتي وقدم للصائمين ألف وجبة فاسدة".

وأضاف أسامة القصار قائلًا: "وهذا الكلام عارٍ عن الصحة وما يقصدني أنا وهذا ما حصل هالشيء وما حدث رابط مع جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية وأنا قلت يا جماعة اللي بيشاركنا الأجر يرفع ويدخل الرابط أنا دينار ما دش حقي".

واستطرد الشيف أسامة القصار قائلًا: "يعلم الله أني برئ وأنتم تعلمون وأنا برئ ماهالشيء وما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل وما راح أسامح وهقتص يوم القيامة بكل كتابة كتبت عني وكل اتهام اتهمني".

وأردف "القصار" قائلًا: "إن شاء الله اللي حصل كله راح أحيله للقضاء وكلمني محامين كتار وهالكتاب اللي انكتب اتهام رسمي لي وأنا ما راح أسكت على هالموضوع لأني سكتت يومين ولكن لما شوف مواقع التواصل تألمت ما حدث فعلًا آلمني".

واختتم أسامة القصار بالقول: "أنا قاعد أساعد أهالي الكويت وأساعد المحاجر ومشتق أنا وربعي وتيجي بشخطة قلم بأمر من أحد الجمعيات التانية لأننا صرنا تريند تبي تكسرني وإحنا في رمضان ما خوفت من الله".

واستطاع اسم الشيف أسامة القصار أن يتصدر حديث النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب إطلاق وسم حمل اسمه #أسامة_القصار للتضامن معه ورفض الاتهامات التي وجهت إليه، خاصة وأنه من المعروف عنه أنه سخّر هوايته للطبخ في مساعدة المحتاجين وتحضير الوجبات لفئات مختلفة في المجتمع الكويتي.

وكتب أحد المغردين قائلًا: "محشوم #اسامة_القصار ليش لازم الي يسوي خير لازم يألفون عليه حچي ؟! يا انا ما ني عارف حتى بالشهر الفضيل ما تبون رحمه الله تنزل علينا؟!"

Advertisements

وغرّد عبدالله الضاحي قائلًا: "محشوم يالقصار والله يجعل عملك في ميزان حسناتك اللي تكلم عنك الله يسامحه ويصلحه إن شاء الله #اسامه_القصار".

وأضاف شايع الحمدان قائلًا: "#اسامه_القصار مريض سكر ولديه الم بالظهر يقوم 11 الصباح وهو صايم ويروح يطبخ الوجبات بجو حار وقدور كبار ويجيك مراهق يشكك ويتهم ووزارة ساذجه تطير بالعجه وتستجوبه هل جزاء الا حسان الا الاحسان وفقك الله ابوسليمان والله يجزاك خير".

وكانت مواقع كويتية عنونت أخبارًا تفيد بإحالة أحد مشاهير السوشيال ميديا إلى جهات الاختصاص لإعلان جمعه تبرعات بلغت 120 ألف دينار، وفسر المتابعون الأمر على أن المقصود هو أسامة القصار.

وجاء في الأخبار المتداولة، أنه تم رصد مخالفة لإحدى الجمعيات الخيرية تمثلت باستغلالها لإحدى صالات الأفراح وتحويلها إلى مطبخ وقيامها بطبخ وجبات خالية من الاشتراطات الصحية؛ ما أدى إلى فساد آلاف الوجبات بالإضافة إلى مخالفتها لقرار مجلس الوزراء في شأن صالات الأفراح ومخالفة قانون غسيل الأموال".

وأضافت نقلاً عن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب "أنه تمت إحالة أحد مشاهير السوشيال ميديا (دون أن تذكر اسمه) إلى الجهات المختصة لقيامه بالإعلان عن جمعه ما قيمته 120 ألف دينار كحصيلة تبرعات".

وأكد الشعيب "أن هذا الإجراء اعتيادي احترازي وليس الوحيد الذي تتخذه الوزارة في تعاملها مع مثل هذه المخالفات تنفيذاً لقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتماشيا مع الإجراءات التي تتخذها الدولة في إطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن".

ويعدّ الشيف أسامة القصار المعروف بأنه هاوٍ للطبخ، من المشاهير الناشطين عبر مواقع التواصل ودائمًا ما يوثق أعماله ومساهماته التطوعية في الطبخ وتقديم الوجبات للمحتاجين والعمالة بمساعدة عدد من المتطوعين، ويحظى بمتابعة في "إنستغرام" تصل إلى مليون ونصف المليون متابع.