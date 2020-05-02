فراس إبراهيم ينتقد "البرنس": دراما اجتماعية مرة وصعبة البلع كالعلقم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - "سنكون أمام دراما اجتماعية مُرّة وصعبة البلع كالعلقم"، هذا ما وصف به الفنان السوري فراس إبراهيم المسلسل المصري "البرنس" الذي يعرض على قناة "Mbc مصر.

وقال إبراهيم، في منشورٍ له على صفحته الشخصية على موقع الفيسبوك أنه يتابع أكثر من عمل هذا العام لكنه فجع بتقديم الأسرة المصرية بكامل أفرادها بهذه الصورة البشعة والمشوهة، كما وصف ظهورهم بأنهم "أشرار، مجرمون، خونة، أنذال، جبناء، قتلة مدمنون"، ويعني بهم أفراد العائلة الستة الذين تحدث بينهم المشكلات بسبب الإرث.

وأضاف إبراهيم، أن والدته مصرية وعاش نصف حياته في مصر ولم يعرف أو يسمع عن أن أسرة بكاملها يمكن أن تكون على هيئة الأسرة التي تم تقديمها في "البرنس" مفترضاً أنه حتى لو كانت هذه الأسرة موجودة فعلا فإنه لا يتمنى أن يراها في مسلسل متابع بشكل كبير كمسلسل "البرنس".

وخلال منشوره أكد إبراهيم، أنه لا يتحدث عن المستوى الفني للعمل ولا عن الإخراج ولا التمثيل ولا الإنتاج لأنه لا يريد أن يلعب دور الناقد، خاصة وأنه ممثل ومنتج وأن المشاركين في هذا العمل هم زملاء له وعلى سوية فنية عالية، كما تربطه ببعضهم علاقة مهنية وشخصية.

ولم ينسَ الفنان السوري الإشارة إلى أن العمل لم يكتمل بعد وما زال في حلقاته الثماني الأولى لكن اتضح له من سير الأحداث أن الصراع بين أفراد هذه العائلة ينبئ بأننا سنكون أمام دراما اجتماعية مُرّة وصعبة البلع كالعلقم.

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يذكر أن "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة كل من أحمد زاهر، ومحمد رمضان، ونور وعلاء زينهم، ومحمد علاء، ورحاب الجمل، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمد حاتم، وروجينا، وأحمد فهيم وغيرهم، وهو اجتماعي، وتحكي أحداثه قصة عائلة البرنس، حيث يجد "رضوان البرنس" الذي يؤدي دوره الممثل محمد رمضان، مسؤولاً عن العائلة بعد وفاة والده.

ولكن وفاة الوالد الذي كان رضوان يعمل معه سمكريا في ورشة، تؤدي لنشوب خلافات بين أفراد الأسرة الستة وذلك بسبب الإرث، تودي به إلى السجن، وبعد خروجه من السجن يكون "رضوان البرنس" في مواجهة مع إخوته، حيث يقرر الانتقام من كل من ظلمه ويبدأ بالأخ الأكبر يدعى "عبد المحسن" ويجسده الفنان إدوارد، يليه "فتحي" ويجسد دوره الفنان أحمد زاهر، ثم "ياسر" ويجسد شخصيته الفنان محمد علاء، و"نورا" وتجسد دورها الفنانة ريم سامي، و"عبير" وتظهر في شخصيتها الفنانة رحاب الجمل، و"عادل" يجسد دوره الفنان الشاب أحمد داش.