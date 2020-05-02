مهرجان بكين السينمائي الدولي ينقل عروضه للإنترنت بسبب فيروس كورونا

قرر مهرجان (بكين) السينمائي الدولي نقل عروض الأفلام هذا العام من شاشات السينما إلى الإنترنت، وذلك وسط جهود الصين لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وذكرت اللجنة المنظمة للمهرجان السينمائي، فى بيان الأربعاء، أن عروض الأفلام في المهرجان ستعرض على منصة الفيديو على الإنترنت (iQiyi) خلال عطلة عيد العمال التي تستمر خمسة أيام (من 1 حتى 5 مايو) تحت عنوان "عروض الربيع على الإنترنت". قد يهمك ايضاً: نجمات ناقشن قضايا قهر المرأة على شاشات السينما أبرزهم "الحرام" و"أنا حرة" دنيا عبد العزيز تكشف سر ابتعادها عن شاشات السينما

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