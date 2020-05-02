مايا دياب تتبنى حملة جمعية أبعاد لحماية المراة والطفل من العنف المنزلي

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"الخليج 365" من بيروت: تتعاون الفنانة ​مايا دياب مع​ “جمعية أبعاد” لنشر الوعي ضد تعنيف المرأة والطفل في ظل الحجر المنزلي حيث لا مهرب.

ونشرت دياب عبر حسابها على الإنترنت فيديو تواصلت فيه مع المتابعين بلغة الاشارات لتعطيهم رقم الخط الساخن للتبليغ عن عنف يتعرضون له، في الوقت الذي تصد فيه يد مهاجم يحاول خنقها بشكل مستمر، فيما نسمع مقطعاً من أغنيتها الجديدة "أنا" في الخلفية.

وعلقت على الفيديو: “إذا كنتِ ضحية العنف المنزلي أو طفل عم يتعنف من أهلو أو بتعرفي حدا عم يتعنفما تترددي واتصلي عل رقم٨١٧٨٨١٧٨ ٠٠٩٦١

ومايا من الفنانات اللواتي نجحن في استغلال فترة الحجر المنزلي بشكل ايجابي حيث انخرطت في العديد من حملات التوعية على كافة الاصعدة خلال هذه الفترة بالإضافة لتقديمها برنامج عبر مواقع التواصل الإجتماعي استضافت فيه شخصيات فنية ومشاهير من مختلف المجالات.

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