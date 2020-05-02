ميغان ماركل تخسر الجولة الأولى في قضية رفعتها ضد صحيفة شعبية بريطانية

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"الخليج 365" من بيروت: أسقطت المحكمة العليا في لندن يوم أمس الجمعة جزءاً من دعوى قضائية رفعتها ميغان ماركل، دوقة ساسكس، ضد صحيفة شعبية بزعم إنتهاك خصوصيتها وقضت بأن الصحيفة لم تتصرف على نحو يخالف الأمانة.

وتقاضي ماركل، زوجة الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث، دار أسوشيتد نيوزبيبرز بعد نشر مقالات في صحيفة ميل أون صنداي التابعة لها في العام الماضي تشمل مقتطفات من خطاب كانت قد أرسلته إلى والدها توماس ماركل.

وفي جلسة نظر القضية في الأسبوع الماضي قال محامي الصحيفة إنه ينبغي إسقاط اتهام ميل أون صنداي بالتصرف بعدم أمانة وبأنها تسببت في خلاف عائلي ونفذت مخططاً يستهدف دوقة ساسكس بنشر قصص مهينة وكاذبة.

وقال القاضي مارك واربي في حكمه ”أؤيد إسقاط جميع الاتهامات الثلاثة“.

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وأعلن هاري وميغان في الأسبوع الماضي أنه ”لن يكون لهما أي نوع من التعامل“ مع أربع من أكبر الصحف الشعبية البريطانية ومنها ديلي ميل واتهماها بأنها تقدم تغطية خاطئة وهجومية.

وتدور القضية حول مقالات نشرتها صحيفة ميل أون صنداي في فبراير شباط 2019 بشأن خلاف بين ميغان ووالدها.

ويقول محامو ماركل إن نشر الخطاب الذي كتبته في أغسطس آب 2018 هو سوء استغلال لمعلومات شخصية وانتهاك لحقوق ملكيتها وطالبوا بتعويض.