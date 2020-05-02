يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
"الخليج 365" من بيروت: يتعاون نجما البوب جاستن بيبر وأريانا غراندي في عمل غنائي مشترك للمرة الأولى لتمويل منح لأطفال موظفي الصحة والطوارئ العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا.
وأعلن المغنيان عبر حساباتهما على مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس الجمعة أن الأغنية المشتركة تحمل اسم ”Stuck With you“ (نحن بجانبك) ستطرح يوم الثامن من مايو أيار.
وستخصص إيرادات بث وبيع الأغنية لمؤسسة معنية برعاية أطفال العاملين في قطاع الصحة بهدف تمويل مساعدات ومنح دراسية لهم.
وقالت غراندي في بيان ”نأمل أن يحدث العمل تأثيرا كبيرا ونأمل أن يسعدكم“.
مواضيع قد تهمك :
كانت هذه تفاصيل خبر بيبر وغراندي في عمل غنائي مشترك لصالح العاملين في مواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.