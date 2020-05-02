بيبر وغراندي في عمل غنائي مشترك لصالح العاملين في مواجهة كورونا

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"الخليج 365" من بيروت: يتعاون نجما البوب جاستن بيبر وأريانا غراندي في عمل غنائي مشترك للمرة الأولى لتمويل منح لأطفال موظفي الصحة والطوارئ العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا.

وأعلن المغنيان عبر حساباتهما على مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس الجمعة أن الأغنية المشتركة تحمل اسم ”Stuck With you“ (نحن بجانبك) ستطرح يوم الثامن من مايو أيار.

وستخصص إيرادات بث وبيع الأغنية لمؤسسة معنية برعاية أطفال العاملين في قطاع الصحة بهدف تمويل مساعدات ومنح دراسية لهم.

وقالت غراندي في بيان ”نأمل أن يحدث العمل تأثيرا كبيرا ونأمل أن يسعدكم“.

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