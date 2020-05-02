شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..فضيحة عمرو واكد أمام ممثلة الأفلام الإباحية مايا خليفة فى مسلسل أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن قلة العمل كانت هي الدافع الحقيقي لعمرو واكد من أجل المشاركة في مسلسل أمريكي بطلته مايا خليفة ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية من أصل لبناني.



عمرو واكد في مسلسل رامي

ظهر عمرو واكد في تريلر المسلسل وهو في السرير حيث يدور المسلسل حول أحوال العرب المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية وقد هاجمه ناشطون مؤكدين أنه يشوه صورة العرب والمسلمين في أمريكا ويصورهم شهوانيين ويبحثون عن المتع الجنسية والربح السريع بأي وسيلة .



مشهد من المسلسل الامريكي

كانت قد اشتهرت مايا خليفة كممثلة أفلام إباحية، ثم اتجهت لتقديم البرامج الرياضية، والمشاركة في الأعمال الدرامية .

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فضيحة عمرو واكد

يذكر أن حالة كبيرة من الجدل قد أثيرت بعد طرح تريلر الجزء الثاني من المسلسل الأمريكي «رامي - RAMY» الذي يشارك فيه الممثل المصري الهارب عمرو واكد وتداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا المصريين، تريلر المسلسل، وظهر فيه عمرو واكد في احدى اللقطات وهو في السرير مع سيدة وأيضًا ظهرت مايا خليفة .