شكرا لقرائتكم خبر عن "ياواسع الرحمات" دعاء دينى جديد لرنا سماحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتهت المطربة رنا سماحه من تسجيل دعاء ديني جديد بعنوان"ياواسع الرحمات"، من كلمات عادل السيد، وألحان كريم نيازى، وتوزيع حمادة عصمت، ومن المقررأن يتم طرحه الأسبوع المقبل على يوتيوب.

من ناحية أخرى تشارك رنا سماحة حاليا بمسلسل "جمع سالم" مع الفنانة زينة، بعد مشاركتها لها أيضا فى مسلسل "أزمة نسب" الذى تم عرضه فى عام 2016.

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كما طرحت رنا مؤخراً أغنيتها الجديدة بعنوان "أميرة الحب"، وهى من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع صوات أيدوجان، وتولى إخراج الكليب عادل سرحان، وظهر خلال الفيديو كليب لأول مرة الشاب الذى لعب دور حبيب رنا وهو محمد صندقلى، حامل لقب ملك جمال لبنان لعام 2019.

"جمع سالم" تأليف محمد ناير وإخراج إيمان الحداد ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودى وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى وبسنت شوقى وأحمد سلطان وتدور الأحداث حول فكرة "التبنى"، والعلاقات الأسرية.