شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد 7 صور من احتفال بن أفليك بعيد ميلاد حبيبته أنا دى أرماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم بن أفليك بعيد ميلاد حبيبته أنا دى أرماس الـ 32 فى منزل معزول بمنطقة صحراوية، ونشرت أنا عدداً من صور الاحتفال، حيث أحضر أفليك تورتة من الشيكولاتة وملأ المنزل بالبالونات الملونة.

ويبدو أن أفليك اختار الاحتفال بعيد ميلاد حبيبته فى منطقة معزولة بعيداً عن أجواء الحظر الصحى وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وكان بن أفليك خرج عن النص فى تعليمات السلامة التى أوصت بها مراكز مكافحة الأمراض الوقائية بضرورة ارتداء القناع الطبى أثناء الخروج فى الشوارع لتغطية منطقة الوجه والأنف والفم لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19”، إلا أنه ظهر فى وقت سابق فى صورة جديدة التقطتها عدسات المصورين أثناء تواجده فى شوارع لوس أنجلوس الأمريكية بصحبة صديقته الممثلة العالمية آنا دى أرماس، وهو يرتدى القناع الطبى للوقاية من الفيروس، ولكن يقوم بتدخين السجائر خلف القناع.

وسرعان ما انتشرت الصور التى التقطت للنجم العالمى عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة وفى وسائل الإعلام لتثير غضب جمهوره بعد تغافله عن تنفيذ تعليمات الوقاية بشكل كامل وتعريض حياته للخطر وحياة المقربين منه وكل من يتعامل معه.

Advertisements

آخر أعمال أفيلك كان فيلم The Way Back، من إنتاج شركة Warner Bros، من بطولة جانينا جافانكار، ميكايلا واتكينز، ماثيو جلاف، هايز ماك آرثر، إنكا كيتون، دافنشى، تود ستاشويك، راشيل كاربانى، مارلين فورتى، ملفين جريج، جلين تورمان، ت.ك. كارتر، جيريمى راتشفورد.

ويدور فيلم The Way Back فى المدرسة الثانوية، حيث كان يلعب جاك كانينجهام كرة السلة، ولكنه بدلا من ان يكمل طريقه فى ممارسة الرياضة، اختار الابتعاد عن الساحة، ولكن بعد عدة سنوات، يحصل على فرصة لاستعادة حياته، عندما يُطلب منه تدريب فريق كرة السلة المتعثر، يقبل جاك على مضض، ولكنه بالرغم من ذلك يحقق نجاح كبير مع الفريق.