شكرا لقرائتكم خبر عن مش هتلتزم بالعزل.. مادونا تراهن على "شهادة المناعة" وتخرج للتنزه رغم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك نجمة الغناء والاستعراض الأمريكية مادونا، خلال هذه الفترة فيديوهات عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، حيث تطلق المقاطع المصورة ليومياتها فى الحجر الصحى بالمنزل تحت عنوان "Quarantine Diaries"، وفى آخر هذه المشاركات عبرت مادونا عن رغبتها فى الخروج للشارع وتنفس الهواء، معتمدة فى ذلك على اختبارات الأجسام المضادة.





وقالت نجمة الغناء والاستعراض الأمريكية مادونا، إن لديها أجساما مضادة ضد فيروس كورونا المستجد فى الدم، قائلة إنها تعتزم الخروج من البيت لأجل ما وصفته بـ"التنفس فى هواء كوفيد 19".

وتحدثت مادونا البالغة من العمر 61 عامًا، فى بيان عبر الفيديو على حسابها بموقع "إنستجرام"، عن آخر مستجداتها مع حالة الحجرالصحى، وأضافت أنها أجرت فحصًا خلال الآونة الأخيرة، ووجدت أن لديها أجساما مضادة، وقالت "لذلك سأخرج غدًا وسأقود السيارة لمسافة طويلة.. وسأفتح النافذة وسأتنفس هواء وباء كوفيد 19".

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ولم يُعرف ما إذا كانت مادونا قد عانت أى أعراض من جراء إصابتها بفيروس كورونا، كما أنها لم تعرض دليلا أو فحصا يؤكد أنها طورت بالفعل تلك الأجسام المضادة، ويأتى هذا فيما تجرى عدد من الدول فحوص الأجسام المضادة لمعرفة الأشخاص الذين طوروا مناعة ضد الفيروس، لاسيما أن عددا كبيرا ممن تنتقل إليهم عدوى كورونا لا تظهر عليهم أى أعراض.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من فحوص الأجسام المضادة، موضحة أنه ليس ثمة دليل على أن الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا محصنون فعلا ضد إصابة ثانية، فيما كانت مادونا قد أخضعت نفسها وأسرتها للحجر الصحى فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وظلت تنشر مقاطع فيديو على إنستجرام حول يومياتها داخل العزل المنزلى.











