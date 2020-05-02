تراند اليوم : ممثلة مصرية تكشف حقيقة الاتهامات المتبادلة مع إعلامية "عدوة للرجال"

كشفت الممثلة المصرية، أيتن عامر حقيقة الخلاف بينها وبين الإعلامية رضوى الشربيني، مع تداول تغريدات منسوبة إليهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت أيتن عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، صورة للتغريدات المنسوبة إليهما، إذ كتب منسوبًا إلى رضوى: "أنا مش فاهمة ليه أيتن عامر في المسلسل مصممة تقلل من كرامة الستات واحد مش بيحبك ابعدي عنه انتي كده بتقللي مننا"، لترد تغريدة أخرى باسم أيتن: "علشان أنا واحدة مش معقدة زيك".

وردت أيتن بنفي ذلك، قائلة إن هذه التغريدات مفبركة، وإن رضوى صديقتها ولا تتحدثان سويا بهذه الطريقة، وعلقت قائلة: "بوست Fake.. رضوى حبيبتي وصاحبتي طبعا وعمرنا ما نهزر مع بعض بالشكل ده".

يذكر أن رضوى الشربيني اشتهرت بآرائها اللاذعة التي يعتبرها كثير من الرجال تحريضًا عليهم.