تراند اليوم : فيديو| هل ترتدي "فيفي عبده" الحجاب؟.. رد مفاجئ وغمز من "صابرين"



كشفت الراقصة المصرية، فيفي عبده عن موقفها من ارتداء الحجاب، ملمحة إلى أنها قد ترتديه يومًا ما، دون أن تحدد وقتًا لذلك.

وفي مقابلة لبرنامج "راحت علينا" التي يقدّمها الإعلامي اللبناني هشام حداد لمحطة "لنا" السورية، سئلت "فيفي" عن إمكانية ارتدائها الحجاب في يوم ما، لترد قائلة: "لو أراد ربنا هتحجب طبعا.. لو ربنا أمرني قومي البسي الحجاب بس مش هقلعه".

ورفضت لدى سؤالها عما إذا كانت تلمح للفنانات اللاتي خلعنه مرة أخرى مثل صابرين، التعليق، قائلة: "ربنا بيحاسب كل واحد لوحده.. فكل واحد مسؤول عن نفسه.. وأنت برضو ما تعرفش ظروفها ايه.. لكن أنا بإذنك يارب لو حطيت الحجاب لا يمكن أقلعه أبدًا".

وكانت حالة من الجدل أعقبت إعلان الفنانة حلا شيحة ومن بعدها صابرين خلع الحجاب، إذ انهالت الانتقادات الموجهة لهما خاصة وأنهما ظلتا محجبتين لسنوات.