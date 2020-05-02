فنانون ونقاد لـ"الخليج 365": "ضرب الرمل" يُقتدى به ومغرِّدون يؤكدون خالد عبد الرحمن تفوَّق على الجميع

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 مايو 2020 12:13 مساءً - حقَّق مسلسل "ضرب الرمل" نجاحًا باهرًا في أول أيام عرضه، فقد وصل إلى مليون مشاهدة في 25 دقيقة، الأمر الذي رفع تصنيف قناة sbc كأكثر قناة يتم البحث عنها خلال نصف ساعة، وهو عمل روائي درامي يتطرَّق إلى ثلاثة أجيال مختلفة عاشها الشعب السعودي، من تأليف محمد المزيني، وإخراج ماجد الربيعان.

ويُعَدُّ "ضرب الرمل" المشاركة الأولى للفنان خالد عبد الرحمن، الذي سرق الأضواء في أول عمل تلفزيوني له، وشارَكَهُ البطولة ليلى السلمان ومروة محمد وريتا حرب.

"الخليج 365" استطلعت آراء بعض النقاد والفنانين لتقييم أولى حلقات العمل، كما رصدت آراء المغردين وتغريداتهم عنه، وإليكم ما قالوه.



منشغلون بالتصوير



بدايةً تحدثت الفنانة ليلى السلمان إحدى أبطال العمل، وقالت: لانشغالي حتى الآن بتصوير مسلسل "ضرب الرمل"، إلى جانب مشاكل انتشار كورونا والعزل المنزلي، لم أتابعْ أي أعمال هذا العام، واكتفيتُ بسماع التعليقات على الأعمال الدرامية في رمضان، ولكن نحن لا نحكم على المسلسلات لمجرد سماع التعليقات عليها؛ بل يتطلب الأمر متابعة لمدة أسبوعين على الأقل بعد عرض الحلقات، أي منتصف رمضان، وهكذا سأحكم على عملي "ضرب الرمل".



قدوة



كما سَلَّطَ نايف البدر، إعلامي وناقد فني، الضوء على أبرز مميزات العمل، حيث اعتبره عملاً يُقتدى به، وذكر: في الحقيقة، نظرًا لما يمرُّ به العالم في هذه الأوقات من أزمة جائحة كورونا، نحن نعذرُ المنتجين وكذلك القنوات الفضائية؛ لتعذُّر التصوير واستكماله، بسبب الإجراءات المفترضة، ولكن من خلال متابعتي لهذه الأعمال شد انتباهي الحضور الجميل لمسلسل "ضرب الرمل"، فهو يتناول التغيرات في المجتمع خلال ما يقرب من 50 عامًا، وكانت بطولة الفنان خالد عبد الرحمن أكثر من رائعة، وأتمنى أن تكون المسلسلات على هذا النهج؛ ليتعلم شبابنا وبناتنا ماذا كان حال الآباء والأجداد.

ووافقه الرأي لؤي حمزة، ممثل، مؤكدًا أن العمل كان سيصير أجمل لولا ظروف كورونا.

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جمهور خالد عبد الرحمن



وقد اعتبر الفنان والمنتج سلطان الفرج، أن الفنان خالد عبد الرحمن سيكون سببًا في نجاح المسلسل، إذ قال: أنا متأكد أن مسلسل "ضرب الرمل" سيكون مفاجأة للجمهور، لفرحتهم بتجربة الفنان خالد عبد الرحمن التمثيلية، خاصة أنه محبوب على جميع الأصعدة، وأنا شخصيًّا من محبيه منذ صغري وحتى الآن.



يُذكر أن الفنان خالد عبد الرحمن عبَّر خلال فيديو متداول عن محبته وشكره وامتنانه لكل من شاركه مسلسل ضرب الرمل، والكادر من مخرج ومعدين ومنتجين، مشيرًا إلى انهم ما زالوا يكملون التصوير، ووصف التجربة بالثمرة الجميلة.

كما أنشأ المغردون استفتاءات عدة عن تفوق الفنان خالد عبد الرحمن على الفنان ناصر القصبي في الأعمال الرمضانية لهذا العام، وكان رأي الأغلبية أن الفنان خالد عبد الرحمن هو الأفضل، رغم أن هذه هي بدايته التمثيلية، متسائلين كيف له أن يظهر بهذه الاحترافية، رغم أنه لم يَخُضْ التجربة من قبل، مما جعلهم يتيقنون أنه سيقدِّم الأفضل في أعماله القادمة، ويتفوق على العديد من الممثلين في الساحة الفنية.

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