كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 11:44 صباحاً - انت الان تقراء خبر أبرز أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "فرصة تانية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت الحلقة الثامنة من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.

بدأت الحلقة عندما اتصلت هبة مجدي "مريم" بأختها ياسمين صبري "ملك" ، قالت لها: "ابنتي فقدتها في المول، ذهبت ملك مع صديقتها سارة الشامي "شرين" لمريم في المول، ذهبوا لمريم وصارو يبحثوا عن ابنة ملك".

اتصل دياب "مدحت" بمريم في ذات اللحظة، ردت عليه مريم وأخبرته بأنها فقدت إبنتها، فذهب إليها وتشاجر معها وقان بضربها في المول، في ذات اللحظة وجدت ملك إبنة ملك عند محل الحلوى، كاد مدحت يضرب إبنة مريم، لكن قامت ملك بالدفاع عنها و تشاجرت معه، أخذ مدحت زوجته وإبنته وذهب لمنزله، قام بضرب زوجته.

ذهبت زوجة إدوارد "مستر سامح" إليه في الشركة، تأسفت له بأنها لم تتذكر عيد ميلاه في نفس اليوم، تقبل مستر سامح إعتذاها، عندما تركت الشركة، طلب مستر سامح من صافي زميلته في الشركة، بأن تحجز له هو وزوجته في مطعم جيد.

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قامت صافي بعمل ذلك، ذهب كل من مستر سامح وزوجته للمطعم، جاء إتصال لزوجته من زميل لها في الشغل بأنه لم يجد ملف هام فإعتذرت لزوجها، قالت له بأنها سوف تذهب لإيجاذ هذا الملف وحزن مستر سامح، عندما خرجت كانت صافي تراقبهم من بعيد، فذهبت لمستر سامح وجلست معه وقالت له بأنها تحبه لكنه غصب وطلب منها بأن تذهب من هذا المكان على الفور.

علم والد ياسمين صبري "ملك" أنها رأت هبة مجدي "مريم" ، فذهب إلى ملك وأخبرها أنه علم ذلك، فأندهشت ملك وسألته كيف علمت بذلك، فتعصب عليها وقال لقد حظرتك أنتي و والِدتك بعدم رؤيتها أو التعامل معها وأنتي قمتي بتكسير كلامي للمرة الثانية.

فردت ملك عليه قائلة: "وأنا لم أقوم بسماع كلامك عندما يكون خطأ"، لكن كانت تقول هذا الكلام بصوت عالي، فغضب والديها، قالت له أيضاً مريم أختي ونحن أهلها ولا يوجد لها أحد غيرنا، تركت البيت بعدها.

ذهب أحمد مجدي "زياد" للجلوس في كافيه ووجد ياسمين صبري "ملك" ، فجلس معها وكان سعيد كثيراً، بدأ مجدي يلمح لها بأشياء يعرفها عنها وهي تتفاجئ، فقام بتشغيل أغنية لها لسماعها، كانت هذه الأغنية المفضلة لها، ثم جاء لملك إتصال وردت فكان من رفعت معها في الشركة، قال لها إنها سوف ترجع للشركة مرة آخرى، فرحوا كثيراً.

ثم جاء إتصال آخر لملك ولكن كان من والدتها وقالت لها أن أبيها في غيبوبة، فذهب له ملك سريعاً، ذهب معها زياد ليطمأن عن والدها، فكانت في ذلك اللحظة ريهام "آيتن عامر" تراقب زياد، فعندما رأت زياد مع ملك داخلين منزل ملك، ذهبت تخبط على الباب بشدة، قررت أن تقوم بعمل فضيحة لهم، بالأخص عندما تركها زياد بعدما قالت له أنها حامل، هنا إنتهت الحلقة.