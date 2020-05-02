تراند اليوم : أولى جلسات محاكمة سما المصري .. تفاصيل

فنون - 01/05/2020 22:50

الخليج 365 - أمر النائب العام المصري حماده الصاوي بحبس النجمة سما المصري أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعد نشرها صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات التواصل الإجتماعي.

كارول سماحة تعلق .. ماذا قالت ؟



وحددت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الإقتصادية برئاسة "رامي عباس" أولى الجلسات محاكمتها لاتهامها ب "التحريض على الفسق والفجور".



وأصدر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة يوم الأحد الماضي قرارا بتجديد حبسها 15 يوما اضافيا على ذمة التحقيق.

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وتواجه تهما للترويج للإغراء والدعارة ولفت الأنظار إليه، مما يؤدي الى الإعتداء على القيم والمبادئ في المجتمع المصري.

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