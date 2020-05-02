عادل إمام يتعرض للإحتجاز من قبل طليق داليا البحيري في «فلانتينو».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توالت أحداث الحلقة الـ 8 من مسلسل الزعيم عادل إمام ” فلانتينو”، والتي شهدت احتجاز عادل إمام، من قبل فاندام وباتمان رجالة طليق داليا البحيري، حيث رفعا عليه الأسلحة البيضاء لمنعه من الهرب وذلك بعدما قامت جارة داليا البحيرى بإبلاغهما عن مكانه ولم يستطيع عادل إمام وحمدي المرغني التصرف بسبب نفاد شحن بطارية هواتفهما المحمولة.

وفي الوقت نفسه، قامت دلال عبد العزيز زوجة عادل إمام بالمسلسل بالبحث عنه مستعينة بالشرطة ولكن لأن فترة غيابه ليست طويلة أخطروها أن هذا يكون دورهم فى حالة غيابه فترة تستحق القلق، فاستعانت بصديقه سمير صبرى.

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كما شهدت أحداث الحلقة أيضا، تعرض أحمد فريد زوج رانيا محمود ياسين المدرسة بمدارس فلانتينو لوعكة صحية بعدما شعر بصداع شديد سقط علي أثره أمام المستشفي التي يعمل بها.

ويشارك في بطولة مسلسل “فلانتينو” داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعى، حول “نور عبد المجيد” الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.