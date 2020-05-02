كريستين ستيوارت بلون شعر جديد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعاني النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة كريستين ستيوارت، من حالة من الفراغ و ملل كبير مثل التي يعيشها بعض النجوم في هوليوود، وتدفعهم للجوء لتغير الـ look الخاص بهم بالوان أكثر جرأة في محاولة منهم للتجديد والخروج عن الروتين.

وفاجأت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 30 عاما، محبيها و عشاقها بظهورها بعد أن غيرت لون شعرها للون البرتقالي الصارخ و ذلك بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من فيروس كورونا.

وعلى جانب أخر، أعربت الممثلة والنجمة الأمريكية الشهيرة كريستين ستيوارت عن سعادتها، لأنها احتفلت بعيد ميلادها أون لاين مع أصدقائها لأول مرة وأطفأت معهم شموعاً افتراضية بسبب إنتشار فيروس كورونا.

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نجمة أفلام “Twilight” قالت إن المشاعر الطيبة ليست مقصورة على الوجود والأقتراب، وكثرة الاتصال، لأنها تشعر بمحبة أصدقائها رغم التباعد المكاني وندرة التواصل بسبب الانشغال في العمل والحياة.

وكشفت المملة الشهيرة، أنها سعيدة لأنها أكملت عامها الـ30 وتشعر أن الأقدار هيأت لها الفرصة لتحقق أحلاماً كثيرة في سنوات قليلة، ومع ذلك، فإنها ما زالت تشعر أن أمامها الكثير لتحققه، سواء بوجود رجل بجانبها أم بمفردها.

وكانت كريستين ستيوارت، قد حرصت، مؤخرا، علي حضور عرض فيلمها الجديد، والذي يحمل اسم ” Seberg ”، مؤخرا، في استوديوهات أمازون في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تركزت عدسات المصورين عليها بمجرد وصولها لمكان العرض.

النجمة العالمية ظهرت، بإطلالة كلاسيكية ساحرة، وفستان مفتوح من الصدر، وأنتقت ملابسها ذات اللون الوردي المزينة باللون الفضي من تصميم دار أزياء ” Chanel ” .