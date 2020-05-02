مادونا لن تصاب بكورونا لهذا السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المطربة الأمريكية مادونا عبر حسابها على موقع "أنستقرام" أن الاختبار الذي خضعت له أثبت أن لديها أجساما مضادة لفيروس كورونا المستجد.
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وقالت نجمة البوب في المنشور الذي تصدر عناوين الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية: "لقد أجريت الاختبار وتبين أنني أمتلك أجساماً مضادة، ولذا أخطط للقيام بجولة طويلة بالسيارة وأقوم بإنزال الزجاج والتنفس، سأستنشق الهواء الذي يحتوي على فيروس كورونا".
وأعلنت مادونا (61 عاما) عن هذا الأمر في الفيديو رقم "14" من سلسلة فيديوهات تبثها تحت عنوان "يوميات الحجر المنزلي"، وتحكي فيها عن أفكارها خلال هذه الفترة وبعض منها بنغمة ساخرة.
وتظهر في الفيديوهات وهي تدون خواطرها على آلة كاتبة في غرفة مظلمة.
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