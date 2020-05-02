إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 227 والإصابات إلى 16,152 حالة المزيد

داوود عبدالرؤوفالسبت 2020/5/2 11:28 ص بتوقيت أبوظبي
شخصت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، إصابة 51 إسرائيليا بفيروس كورونا خلال ساعات الليلة الماضية، ما رفع عدد المصابين إلى 16152.
وتم تسجيل حالتي وفاة واحدة خلال ساعات الليل، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 227 حالة.
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن 107 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، وأن 67 في حالة متوسطة، في حين وصفت حالة 6351 من المصابين بأنها طفيفة.
وحسب الوزارة، فإن 84 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس.
ولفتت الوزارة إلى أن 9400 من إجمالي عدد المصابين قد تماثلوا للشفاء.
كانت الحكومة الإسرائيلية خففت، خلال الأيام الأخيرة، من القيود التي فرضتها خلال مارس الماضي..
وتبدأ إسرائيل، الأحد، إعادة العملية التعليمية تدريجيا بعد توقفها منذ منتصف مارس الماضي.
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