جاستن بيبر وأريانا غراندي معًا لأول مرة

May 02, 2020
يجتمع كل من النجمين جاستن بيبر وأريانا غراندي في عمل غنائي واحد للمرة الأولى لتمويل منح لأطفال موظفي الصحة والطوارئ العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا.
وأعلن بيبر وغراندي على انستغرام أن الأغنية المشتركة التي تحمل اسم Stuck with you ستطرح يوم الثامن من أيار/مايو الحالي.
وقالت غراندي في بيان ”نأمل أن يحدث العمل تأثيرًا كبيرًا ونأمل أن يسعدكم.
نذكر انه سبق لـ أريانا غراندي وجاستن بيبر ان التقيا على مسرح واحد خلال مهرجان كوتشيلا الموسيقي السنوي وذلك بعدما استدعت أريانا زميلها جاستن إلى خشبة المسرح لمشاركتها عرضها الغنائي وسط صراخ الحشود الغفيرة، حيث أديا أغنيته Sorry.
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