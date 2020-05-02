May 02, 2020
في صيف 2019 اعلنت الفنانة هنا شيحة انفصالها عن زوجها الفنان احمد فلوكس بعد أقل من عام على زواجهما.
موضوع الانفصال عاد الى الواجهة من جديد بعدما كشف أحمد فلوكس لأول مرة عن أسباب الانفصال، حيث أكد أن “هنا” طلبت منه الطلاق بسبب اطباعه الصعبة فهو صعيدي وعصبي. وقال: “ماكنتش عاوز أطلق هنا شيحة لأنها جميلة جدا وما تتعوضش .. كانت بتحبني جدا .. وست بمليون راجل .. ولكن أنا كراجل صعب .. صعيدي حتى لو ماروحتش الصعيد طول عمري .. وعصبي جدًا.. وفي نفس الوقت هنا مايتفرطش فيها بسهولة بس هي اللي طلبت، وطبيعي اللى هتطلبه هنا هعملهولها لغاية ما أموت”.
نذكر أن قصة حب أحمد وهنا قد بدأت عندما التقيا في كواليس مسلسل “نصيبي وقسمتك”.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة، أحمد فلوكس يعلن أسباب انفصاله عن هنا شيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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