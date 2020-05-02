فضيحة تخرج هيفا وهبي عن صمتها

أثارت النجمة هيفا وهبي الجدل بمنشور غامض عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، حيث ألمحت فيه عن استغلال أحدهم لسيرتها من أجل التغطية على فضيحة.

حذرت هيفا من استغلال إسمها وكتبت: “لماذا تدخلونني بقصة ليست قصتي؟ الخطة فاشلة. ناسك تساعدك إنتم أحرار في بعض. ولكن أنا سيرتي لن تغطي عل فضيحة أم جلاجل ولا الجرصة أم حناجل. أنا بابا يلا”.

هذا المنشور أثار الكثير من علامات الاستفهام حول من تقصد هيفا برسالتها الغامضة خاصة أنها لم توضح تفاصيل أكثر.

نذكر ان هيفا كشفت الى أنها تتابع خلال شهر رمضان المبارك ثلاث مسلسلات وهي: “بـ 100 وش، خيانة عهد، الإختيار”.

وتغيب الممثلة هيفا وهبي عن شهر رمضان الكريم، حيث انضمت الى صفوف المشاهدين لمتابعة المسلسلات التي يتم عرضها في هذا الشهر على الشاشات وذلك بعدما خرج مسلسلها “أسود فاتح” من المنافسة بسبب توقف تصويره في لبنان مع بداية أزمة كورونا.