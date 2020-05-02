علا رشدي مفاجأة "بـ100 وش".. والجمهور يشبه العمل بـ" لاكاسا دي بابل"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يواصل مسلسل "بـ100 وش" الذي يعرض في شهر رمضان الجاري، حصد ثمار مجهود أبطال العمل، على مدار أشهر التصوير في أجواء صعبة، والذي لم ينتهوا منه حتى الآن رغم انتشار فيروس كورونا والالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي.

ويتمتع المسلسل بنسب مشاهدة عالية، بعد مرور 8 حلقات كشفت الكثير من الأحداث، التي ربطها البعض بالمسلسل العالمي الشهير "لاكاسا دي بابل" ولكن بالصبغة الكوميدية.

وفي الحلقة الثامنة، اكتمل فريق نيللي كريم وآسر ياسين، لانتحال شخصية رجل أعمال يرث مبلغًا كبيرًا من والده، حيث من المقرر أن يذهبا لأحد البنوك بصحبة المحامي، للحصول على الأموال بعد تقديم الأوراق التي تثبت أحقية آسر ياسين في الميراث.

ويأتي السبب الرئيس في شعور العديد من المتابعين بأن المسلسل يعيد تقديم حبكة "لاكاسا دي بابل"، هو تكوين الفريق الذي تتشابه وظيفة بعضهم مع وظائف أفراد عصابة "البروفيسور"، حيث يتواجد المتخصص في اختراق الشبكات والكاميرات، مثل "ريو".

واللافت في المسلسل أيضًا، هو اختيار مكان مهجور يمكث فيه الفريق ليضعوا خطتهم لعملية النصب والاحتيال، تمامًا مثل المكان الذي اختاره "البروفيسور" لتجميع فريقه وتدريبهم على خطة اقتحام دار السلك الملكية وبنك إسبانيا.

ومن بين التعليقات التي ربطت "بـ100 وش" بمسلسل "لاكاسا دي بابل": "لاكاسا الغلابة"، و"نفس الشي ولكنكم تحبون لاكاسا"، و"لا كاسا فرع إمبابة".

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ودخلت الفنانة الكوميدية علا رشدي، المشاركة ضمن أبطال مسلسل "بـ100 وش"، في مقارنات الجمهور بين العمل و"لاكاسا دا بابل"، فكتبت عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام": "لا كاسا دي بولاق أبوالعلا على سطح حمادة".????

ونالت علا إشادة الجمهور على دورها في المسلسل، حتى أصبح اسمها بين الأكثر تداولا على "تويتر"، مؤكدين أن المخرجة المصرية كاملة أبو ذكرى، استطاعت إعادة اكتشافها، بعد غياب طويل عن دراما شهر رمضان الكريم.

وانهالت تغريدات المتابعين الإيجابية بشأن دور علا رشدي وخفة ظلها، فكتبت متابعة: "عايزة علا رشدي تبقى صاحبتي"، وقال آخر: "بس أنا سعيدة بعودة علا رشدي للشاشة بصراحة سواء في 100 وش أو في ونحب تاني ليه"، وكتب ثالث: "علا رشدي دي عسل جدًا".

فيما أشاد آخر بأداء علا، قائلًا: "جديدة عالتلفزيون بس أكيد كانوا بيمثلوا قبل كده لأن أداءهم تلقائي بشكل مذهل وكاملة أبوذكري أعادت اكتشاف علا رشدي لأنها ممثلة كويسة ومظلومة".

مسلسل "بـ100 وش" من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي، وعدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكري وإنتاج جمال العدل.