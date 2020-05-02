فيفي عبده تورط حسن الرداد في مشاجرة .. والأخير يرتعش بسبب مشاهد الرعب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سقط الفنان المصري حسن الرداد، في مقلب الراقصة الاستعراضية فيفي عبده "خلي بالك من فيفي"، وشهدت الحلقة العديد من المواقف المثيرة.

بدأ المقلب كالعادة بمحاولة رجل الأمن منع دخول الرداد فيلا فيفي المقام بها المقلب، وأخبره بأن شيئًا غير طبيعي حدث أثناء دخوله وجعل اللمبة تضيء وطلب منه المرور من الباب عدة مرات وهو ما أغضبه حتى ظهرت فيفي وأدخلته بيتها.

وخلال بدء الحوار مع فيفي عبده وقعت عدة فرقعات بصوت عال أثارت رعب الرداد ثم وجد نفسه متورطا في مشكلة كبيرة مع جار فيفي عبده بشكل مفاجئ وتوعده الأخير بأنه سيأتي للاشتباك معه بصحبة رجاله وبعدها وقعت فرقعات أثارت قلقل الرداد.

واحتوى حوار فيفي مع جارها الوهمي على سلسلة شتائم طويلة وأكملها حسن الرداد مع الجار الذي جاء إلى الفيلا واشتبك معه داخل وخارج المنزل.

وتعدى الرداد على الجار الوهمي الذي شارك في مقلب فيفي الإيقاع بالرداد وأخرجه من الفيلا ووجه له سلسلة شتائم وبعدما طرده دخل البيت مرة أخرى.

بعدها انتقلت فيفي لتشتبك مع المغربية المشاركة معها في البرنامج وتتهمها بأنها سرقت مشغولاتها الذهبية وحاولت فتح "الشنطة" لكن الرداد حاول منعها وظل يردد "عيب كدة مينفعش" باعتبار أنها ضيفه.

ورغم ذلك واصلت فيفي استكمال برنامجها لنشر الذعر والرعب في قلب الرداد وقامت بالسقوط على الأرض والصراخ فيما حاول الرداد إفاقتها وطلب ماء ممن حوله.

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وفي النهاية أطلقت فيفي زغرودة وكشفت أنها أوقعته في مقلب وأن هذه المغربية مشاركة معها فيما قال لها الرداد إن يده ترتعش وقلبه يدق بشكل سريع بسبب الرعب الذي انتابه من المشهد الذي حوله.

ويعتمد برنامج "خلي بالك من فيفي" على عمل "مقلب" بالضيف، الذي تستضيفه فيفي عبده، وبصحبتها مذيعة مغربية في منزلها، بحجة تصوير برنامج خاص، ثم تقوم فيفي بعادات غريبة، مثل رش الملح وإشعال البخور في المنزل بعد أن تسمع صوت فرقعة بالمكان، وتعتقد أنه حسد، ثم تظهر إحدى العاملات المفترض أنها "يلبسها عفريت" وتهاجم الضيف. ويعرض البرنامج على قناة mbc مصر وتم تصويره في "فيلا" بيتها.

وقالت فيفي إن المفاجأة هو أنها ستغنى باللهجة المغريبة للمرة الأولى، والمخرج هو طارق فهمي. وكانت "زينة" هي أولى ضحايا البرنامج وسمية الخشاب وأحمد رزق في ثاني وثالث حلقات البرنامج.

على الجانب الآخر، وجهت اتهامات لبرنامج فيفى بـ"الجهل والعنصرية" ضد مرضى الصرع، حيث تقوم فكرته على استضافة فنان في منزل فيفي، وفجأة تصاب الخادمة بنوبة صرع، فتتعامل فيفي معها باعتبارها "ملبوسة"، ويتصاعد الأمر في التعامل مع الخادمة، حتى يصل الأمر لضربها بالحذاء كما فعلت الفنانة زينة.

يذكر أن النجم حسن الرداد يشارك في السباق الرمضاني مسلسل "شاهد عيان" ويجسد فيه شخصية ضابط يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب ويحمل العمل العديد من المفاجآت ويشارك في بطولته كل من وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة.