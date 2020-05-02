حمدي المرغني يكشف حقيقة معرفته بمقلب رامز جلال.. وشيماء سيف ترد عليه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصري حمدي المرغني نجم مسرح مصر، حقيقة فبركة برنامج رامز جلال "رامز مجنون رسمي"، وذلك بعد أن وقع في الفخ بحلقه الجمعة.

ونشر "حمدي"، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "انستغرام"، صورة أثناء مشاركته في الحلقة، معلقا عليها :"رداً ع السؤال الشهير بتاع عارف وله مش عارف إنه مقلب يا جماعة أنا كلمتني أروى إني أطلع في برنامج اسمه كرسي الحقيقة ومدير أعمالي قالي لازم تروح لأن أروى برامجهم بتتشاف كويس جدا في الخليج والدول العربية، وفجأة ظهرلي المجنون حبيبي رامز وساعتها بس عرفت إنها النهاية".

وتفاعل الجمهور مع منشور حمدي، حيث علق الكثير من متابعيه، وكان أولهم زملاءه بمسرح مصر، وكان على رأسهم على ربيع، الذي قال:"مسخرة والله أنا لو كنت موجود كنت كسرتلو اللعبة الي فرحان بيها ديه".

وقالت الفنانة شيماء سيف في تعليق آخر: "عسل يا حمدي والله ومعلش تعيش وتاخد غيرها ورامز ده حبيبنا"، بينما سخر منه أيضا صديقه الفنان محمد عبد الرحمن قائلاً في تعيلق له :"خايف من الكابوريا يابن السويس".

وانتقدت إحدى المتابعات لحمدي، الفنان رامز جلال، حيث قالت :"حبيبي ربنا ينتقم منه والله زودهاا أوييي معاك إيه الرخامة دييي .. بس أنت عسللل ولبسك كان شيك أوي"، وقالت أخرى :" اخسى عليك يا رامز تعمل في حمدي كدا ليه".

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وكان المرغني دخل في وصلة صراخ هستيري بعدما قام رامز بإغراق قدميه في صندوق مليء بالمياه وأخرج الكابوريا له فقال له نجم مسرح مصر "بخاف منها هتعضني"، ورغم ذلك واصل جلال إرعابه وخلال ذلك وجه لرامز موجة شتائم تم التعتيم عليها في البرنامج.

يذكر أن رامز جلال ينتظر استئناف تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمي"، الذي يجمعه بالنجمة غادة عادل وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، حيث توقف العمل بسبب انشغال رامز ببرنامجه وغادة بمسلسلها "ليالينا 80"، على أن يعود للتصوير مرة أخرى بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا، وإنهاء الإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومة.

على الجانب الآخر يشارك المرغني في عملين بالموسم الرمضاني الحالي وهما 2 في الصندوق مع زميله في مسرح مصر أس أس، وفلانتينو مع الزعيم عادل إمام.