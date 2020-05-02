عمرو واكد وميا خليفة يشاركان معا في مسلسل أميركي.. وهنا التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أظهرت صور متداولة بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمع الفنان المصري عمرو واكد المتواجد خارج مصر منذ سنوات مع اللبنانية ميا خليفة.

وعبر الجمهور عن استغرابهم من موافقة واكد على التمثيل مع خليفة التي كانت في الأصل ممثلة إباحية بعدما كان قد شارك في بطولة فيلم عالمي أمام النجمة العالمية سكارليت جوهانسون.

وبحسب الأخبار المتداولة فإن خليفة ستظهر بالجزء الثاني الخاص بمسلسل Ramy الذي شارك فيه عمرو واكد بالجزء الأول منه، ولا يعرف حتى اللحظة ما طبيعة الدور الذي ستقدمه، وكيف توجهت خليفة للتمثيل في أعمال عالمية بعدما كانت أعلنت اعتزالها تمثيل البورنو.

وتدور قصة العمل حول رامي الذي يجسد دوره الشاب الأمريكي من أصل مصري "رامي يوسف"، حيث يروي قصة شاب مسلم يعيش في أمريكا ليواجه كمسلم الكثير من التحديات الصعبة ويجسد الفنان المصري عمرو واكد دور والده.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الجزء الجديد في الـ 29 من مايو من العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذي نشر على موقع "tvseriesfinale"، وكان بطل العمل الشاب رامي يوسف قد فاز بـ جائزة الـ Golden Globes الأخيرة كأفضل ممثل من مسلسل كوميدى أو موسيقى، وأثار رامي الجدل عند استلامه الجائزة على أنغام الموسيقى العربية وترديده لكلمة الله أكبر.

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الموسم الثاني من مسلسل Ramy يحتوى على 10 حلقات، على أن تعرض متتالية على الشبكة، ويشارك في بطولته كل من محمد عامر، هيام عباس، ديف مرهج، ليث نقلي، مي كالاموي، ستيف واي، مولي جوردون، كارولين باسو، روزالين الباي، بورنا جاجاناثان، وغيرهم.

وبالعودة إلى ميا خليفة، التي تعرف أيضا بـ ميا كاليستا من مواليد 10 فبراير 1993، هي ممثلة إباحية أمريكية وُلدت في لبنان، وكانت تسكن فيها.

وفي عام 2000 انتقلت مع عائلتها إلى الولايات المتحدة حيث سكنت في مقاطعة مونتغومري في ولاية ماريلاند، ثمّ تركت عائلتها وانتسبت إلى جامعة تكساس في إل باسو حيث تخرجت بدرجة بكالوريوس في التاريخ.

كانت ميا تعمل في مطعم للوجبات السريعة وهناك تعرّفت على شخص أمريكي تزوجت منه؛ وتشير المصادر إلى انّها "تزوجت رجلا أمريكيا عن عمر 18 عاما للحصول على الجنسية الأميريكية، وهو من ساعدها في العمل في تمثيل الأفلام الإباحية".

كما أعلنت صحيفة واشنطن بوست انفصالها عن زوجها، واتخاذ مدير أعمالها عشيقا لها. صرّحت في وقت سابق أنها "تكره اللبنانين والعرب" وتقول بأن "العرب أكثر أمّة غريبة في الشرق الأوسط، ولم أعد أحبّ الإقامة في لبنان"، اعتبرت خليفة في مقابلة أجرتها مع صحيفة واشنطن بوست حول مشهد ارتدائها للحجاب الذي أثار جدلا في بلدها لبنان والعالم العربي أنه لأمر يدعو للسخرية وقالت إنه ينبغي اعتباره هكذا بسبب تصوير أفلام هوليوود للمسلمين بصور نمطية وتشخيصات أكثر سلبية من أي فيلمٍ إباحي.