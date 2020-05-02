شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المجيد عبد الله يرد على منتقدى الأغانى:"اللى شايفها حرام أنا بكلم جمهورى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب السعودى عبد المجيد عبد الله، لطرح ألبوم جديد فى الأسواق قريبا، حيث نشر خلال اليومين الماضيين مقاطع فيديو لتحضيرات أغانى الألبوم الجديد مشوقًا جمهوره، وكتب على مقطع الفيديو الأول بعض كلمات أغنيته، وهى: "قمت أتذكّر جروحك علّنى أقسى قساك.. مادريت انّى ابلهى فيك وانسى قسوتى"، وعلق عليها: مزمزمه وتصبيره لين يخلص الألبوم".

وفى تعليقه على مقطع فيديو آخر من تحضيرات الألبوم، كتب "اخذتنى باحساس طيّب رحت تاركنى هلاك لاملامح لاجوارح لارفيق بوحدتى"، وقد أثارت تحضيرات الفنان السعودى لطرح ألبوم جديد خلال شهر رمضان، استياء عدد من متابعيه اللذين وجهوا له انتقادات بعضها حاد وبه تجاوزات، معبرين عن رفضهم طرح الألبوم فى رمضان كونه شهر تعبد وصيام وذكر لله.

ونشب خلاف بين عبد المجيد عبد الله، وعدد من متابعيه على تويتر، حول حرمة الأغانى من عدمه، لينهى هذا الخلاف، قال الفنان السعودى، فى تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، "يا جماعة أنا بحكى مع جمهورى والواحد ما عنده شى صارت مشكلة اللى ما يعجبه لا يدخل.. وإذا تعتبرو الأغانى حرام ترى غيركم يشوف غير كذا.. لا تدوشونا الله يصلحكم وكل واحد داخل المنشن مفتى ويشتم كفاكم النظرة الدونيه للفنانين.. ترا فيهم خير أكثر من بعض ناس كثير والدولة ما قصرت معترفه بالفن وكفى".

وأضاف المطرب السعودى، "أنا عايش لحبايبى الصدقيين من بنات وشباب هم أمل المستقبل واتشرف فيهم أصبحت جزء منهم واحساسى أنهم أبناء والتعامل معهم عفوى أشعر بمشاعرهم وأصدقهم ويصدقونى.. هم أغنيتى اللى أبحث عنها فاهتمامهم بما أقدمه فعلا وأعيش عواطفهم الحقيقية.. فـ هالليالى الكريمه أقول الله يخليكم لى ولا يحرمنى منكم".

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ويشار إلى أنه فى شهر مارس الماضى، كان قد عاد الفنان السعودى عبد المجيد عبد الله مغردا على حسابه بموقع تويتر، بعد غلقه بسبب تلقيه ردودا مسيئة والهجوم عليه من جانب البعض، واستخدام ألفاظ اعتبرها لا تتناسب مع تاريخه الفنى.

عبد المجيد عبد الله، كتب على موقع تويتر – آنذاك - "أنا مقدر وقفة من أحبنى وتألم معي، فصدقا أنتم من تبعثون السعادة والحب والصفاء فى هذا الكون، لأن الحياة هى بالاحترام والحب وهذا ما لمسته منكم، فلا أقول إلا دمتم لى سعادة وحبا".





وأضاف: "أحبابى أنا لا ادعى الكمال ولست أفضل واحد وإنما أنا واحد من البشر يحزن ويسعد يزعل ويفرح يخطئ ويصيب.. فأرجو أن تتقبلونى كما أنا وما أجمل ما قاله الشاعر، وما ندمتُ على ماكُنتُ أفعلهُ وسوفَ أُكمِلُ أيّامى بلاندم هى الحياةُ محطّات وأعبرها.. كما البقيةُ فى سعدٍ وفى ألمِ"، وأشار: "وأخيراً اعترف أخطأت فى الرد وأخطأت أكثر على من لا يستحق الرد وأستغفر الله العظيم".

كان قد بدأ الخلاف ملاسنة بين الفنان وأحد المغردين العراقيين، حول مقارنة الأغانى السعودية بالعراقية، مما استفذ الفنان السعودى، بعد المشادة بين الاثنين على موقع تويتر، ليغلق بعدها حسابه على موقع التغريدات، قائلاً: "مشوارى الفنى 36 سنة وكل هذه الألفاظ أسمعها وأنا فالخمسينيات من عمري، طز فالفن وطز فتويتر وطز فكل إنسان أرسل كلام جارح، الله العالم كيف كان وقعه على مع حبى وتقديرى لجمهورى الحبيب".

وجاء قرار الرجوع بعد مناشدات من جمهور النجم السعودى عبد المجيد عبد الله، للعودة مرة أخرى إلى موقع تويتر، كما طالبه أيضا عدد من الفنانين العدول عن قراره، وهو ما فعله.