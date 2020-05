شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أصحاب جال جادوت احتفلوا بعيد ميلادها على باب بيتها بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أصحاب الفنانة جال جادوت بعيد ميلادها الـ35 أمام منزلها فى لوس أنجلوس بسبب فيروس كورونا، ورصدت كاميرات المصورين وقوف أصدقائها أمام المنزل بصحبة زوجها للاحتفال بعيد ميلادها.

من جانب آخر كشفت شركة Warner Bros، عن صورة جديدة من كواليس تصوير فيلم Wonder Woman 1984، بطولة النجمة العالمية جال جادوت، المقرر عرضه للجمهور فى السينمات العالمية في أغسطس.

وكان قد نجح الجزء الأول من الفيلم الذى عرض عام 2017، فى تحقيق إيرادات بلغت 820 مليون دولار طوال فترة عرضه فى السينمات، بينما كانت تكلفة إنتاجه 120 مليون دولار.

الفيلم بطولة النجمة جال جادوت (Batman v Superman: Dawn of Justice، كريس باين بطل سلسلة Star Trek، روبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون (Robin Hood)، الفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.

كما أجلت شركة Warner Bros طرح الفيلم الجديد In The Heights إلى 18 يونيو من العام المقبل 2021، بدلا من طرحه يوم 26 يونيو من العام الجارى، وذلك بسبب إغلاق دور العرض حول العالم، بسبب فيروس كورونا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع deadline، ويشارك فى بطولته عدد كبير من نجوم العالم، ومن أبرزهم مارك انتونى وستيفانى بياتريز وميليسا باريرا وأنتونى راموس وكورى هوكينز، وسوزتان بورفار، وغيرهم.

تدور أحداث الفيلم الجديد In the Heights فى المجتمع الأمريكى من أصل إسبانى فى مرتفعات واشنطن الصاخبة فى مدينة نيويورك، عندما يقرر مالك بوديجا تحقيق حلمه فى الذهاب إلى الجزيرة بعد أن دعا والديه إلى المنزل، فإن رحيله سيغير شخصيته إلى الأبد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".