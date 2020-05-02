شكرا لقرائتكم خبر عن هادى خفاجة يقدم شخصية جندى فى"الاختيار" مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الفنان الشاب هادي خفاجة بشخصية جندي في مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، في الحلقات المقبلة ضمن أحداث العمل، ويشارك مع المنسي في إحدى العمليات البطولية من أفراد الكتيبة بمدينة رفح .

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد من الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

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يذكر أن آخر أعمال هادي خفاجة مسلسل حواديت الشانزليزيه من بطولة إياد نصار وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل