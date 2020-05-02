جاستين بيبر وأريانا غراندي في أغنية جديدة

ميرنا وليد - بيروت - أعلن النجمان العالميان ​جاستين بيبر​ (26 عاماً) و​أريانا غراندي​ (26 عاماً) عن أغنية تجمعهما للمرة الأولى خلال مسيرتهما الفنية، وهي تهدف إلى تمويل منح لأطفال موظفي الصحة والطوارئ العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

الأغنية عنوانها "Stuck with U" (نحن بجانبك) ستطرح يوم الثامن من مايو أيار.

وأوردت أريانا في بيان :"نأمل أن يحدث العمل تأثيرا كبيرا ونأمل أن يسعدكم".

وستخصص إيرادات بث وبيع الأغنية لمؤسسة معنية برعاية أطفال العاملين في قطاع الصحة بهدف تمويل مساعدات ومنح دراسية لهم.

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