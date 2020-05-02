خاص الفن- رنين مطر ترد على تشبيهها بنجمة La Casa De Papel

ميرنا وليد - بيروت - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية خبراً يؤكد وجه الشبه بين الممثلة اللبنانية ​رنين مطر​ في مسلسل "الساحر" والنجمة العالمية أورسولا كوربيرو بطلة ​La Casa De Papel​.

وفي حديث خاص لموقع الفن أعربت رنين عن سعادتها بالأصداء التي يحصدها مسلسل "الساحر" ككل وإعجاب الناس بشخصية سابين التي تؤديها في العمل وكل التعليقات التي تصلها.

أما حول موضوع الشبه بينها وبين النجمة العالمية...ضحكت رنين مشيرة إلى أنها لم تتوقع ذلك وتفاجأت بهذه الصور والمقارنة. وعلقت قائلة: "شفت الخبر واستغربت لاني ما بحس حالي بشبها مع العلم اصحابي كانو يقولولي ولكن كل ما يحصل إيجابي وما بقدر قول غير الحمدلله".

وأيضا أشارت رنين بأنها ستكون ضيفة شرف في الحلقات القادمة من مسلسل "سكر زيادة" إلى جانب كل من الممثلتين المصريتين نبيلة عبيد ونادية الجندي وهي مسؤولية كبيرة وتأمل أن تحبها الناس.

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