نجوى كرم :"بعمرو الجوع ما كان سبب نلغي بعضنا"

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ عن رأيها بالمشاهد التي رأيناها في الأيام الماضية من اشتباكات بين الثوار وعناصر الجيش اللبناني، فكتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي موضحةً:"هيدا لبنان اللي منحبّو.. هيك كنا وهيك رح نبقى.. وجع الناس واحد، وبعمرو الجوع ما كان سبب نلغي بعضنا.. وجيشنا منا وفينا، وإلو حصة بكل بيت لبناني، ما بيوقف ضد أهلو ولا أهلو بيوقفوا ضدو.. ونحنا من هالناس، ولازم ناخد حقنا بس من دون ما نخرّب بلدنا، ولا نتعرّض لجيشنا اللي هوّي كرامتنا.

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