ريان جيلر يرد بعد حديث ياسمين صبري عن تبنيه.. ما علاقة خاطفة الدمام؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرج مشهور سناب شات السعودي ريان جيلر، عن صمته إزاء تهافت البعض حول عروض تبنيه وإدخاله في عائلتهم، وجاء حديث ريان جيلر عن هذا الأمر بعد حديث الفنانة المصرية ياسمين صبري، بشأن تبنيه بعدما تدخل في بتعليق له على صورة جمعتها بزوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بحسب ما تداوله المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في تعليق ريان على هذا الأمر بأنه قام بعمل سحر للفنانين كي يتهافتون على الحديث بشأن تبنيه، وأدخل في الأمر خاطفة الدمام "مريم" التي تثير قضيتها الرأي العام السعودي، مبينًا في الرسالة التي كتبها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" أن ما يحدث له محبة من الله وأن الأمر ليس ليس بالغصب.

وشارك ريان جيلر رسالة أطلقها أحد المغردين عبر موقع "تويتر" قال فيها: "ريان جيلر ذا وش مسوي بحياته عشان كل الفنانين والفنانات خاقين عليه"، ليرد قائلًا: "مسوي سحر يمكن عند خاطفة الدمام .. ههه المحبة من الله يا بابا كلن يحبني حسب عقله ومو بالغصب والحمد لله على هالنعمة".

وتناقلت بعض الحسابات الفنية المهتمة بالمشاهير نصوص محادثة جرت بين ياسمين صبري ونجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر، حيث كتب في تعليق له على صورة نشرتها ياسمين صبري برفقة أبو هشيمة وعلقت فيها قائلًة: "سيد الرجال"، ليرد ريان جيلر في تعليق قائلًا: "سيد الرجال وسيد البنات وأنا مين؟" فلاحقته ياسمين صبري بتعليق قالت فيه: "انت سيد الأولاد، إبني، بعد إذنك حتبناك".

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وتدخل زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بتعليق ممازحًا ياسمين صبري قائلًا: "أخذت إذني يا ياسمين؟ ريان شاب لطيف ومثقف مرحباً بك في العائلة"، وأعاد الحديث عن تبني ياسمين وأبو هشيمة للسعودي ريان جيلر، للأذهان تعليق قديم كتبته هيفاء وهبي عن ريان جيلر وهي تشيد بموهبته.

وجاء في تعليق هيفاء وهبي قولها: "شو مهضوم وكيون هالصبي، ريان كتير لبق بالكلام وصوته حلو بتنبأ إلو بمستقبل كبير جدًا بس معقول بيكون ابن للإعلامية السعودية بيشبه كتير مع أختها وبدي أرفع قضية على كل حدا بيسبه".

يُذكر أن السعودي ريان جيلر، قرر رفع قضية على سارة بطمة شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، بعدما ورطته مع جمهور العراق الذين سبتهم ووصفتهم بالمنافقين والخونة خلال بث مباشر معه.