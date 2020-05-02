أحمد فلوكس: هنا شيحة ما تتعوضش.. ولهذا السبب طلبت الطلاق مني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصري أحمد فلوكس، لأول مرة سبب انفصاله عن هنا شيحة، مؤكدًا أنها لم تستطع تحمل طباعه الصعيدية الشديدة، وأنه يتمنى الارتباط بسيدة جميلة كانت زميلته في المدرسة.

وقال فلوكس خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة" على قناة "القاهرة والناس"، مع إيناس الدغيدي: "مكنتش عاوز أطلق هنا شيحة لأنها جميلة جدًا ومن الناس اللي قابلتهم وما يتعوضوش.. كانت بتحبني جدًا وست بمليون راجل ولكن أنا كرجل صعب.. صعيدي حتى لو ماروحتش الصعيد طول عمري.. وعصبي جدا وفي نفس الوفت هنا ما يتفرطش فيها بسهولة بس هي اللي طلبت، وطبيعي اللي هتطلبه هنا هعملهولها لغاية ما أموت".

وعن كيفية دخوله الفن، أضاف فلوكس: "ما دخلتش الفن عن طريق والدي، بالعكس هو كان رافض.. أنا دارس إعلام قسم تصوير.. وأبويا كان عاوزنى أشتغل في البيزنس.. وبالفعل أنا دلوقتى فاتح شركة.. لأن الفن ما بقاش هو اللي تربينا عليه.. وأكبر دليل على كلامى، إني كنت بروح الجامعة بميكروباص.. يعنى تعبت في البداية".

وعن حقيقة خلافه مع النجم محمد رمضان وما إذا كان الأخير يستبعده من أعماله الفنية، قال أحمد فلوكس: "أنا اللي ما بشتغلش مع أي حد، بنقي اللي بشتغل معاهم.. ما حدش يجبرني أشتغل مع حد.. بعد عادل أمام ومحمود عبد العزيز ما بتكلمش على نجوم.. محمد رمضان صاحبي واشتغلنا في أكتر من مسلسل.. وعمري ما اتغريت على حد .. التمثيل شغلانة الأنا.. وهو ده اللي اتعملته من أبويا، وقبل كده شاركت كممثل كومبارس في أغنية الدنيا مجنونة وخدت 50 جنيه".

وعن الفيديو الذي كان يهاجم فيه الممثل والمقاول المصري محمد علي بعد هروبه من مصر إلى إسبانيا، قال فلوكس: "أنا عمري ما هدخل حزب لكن وقت هجومي على هذا الشخص.. أي بني آدم طبيعي هيهاجمه.. لإنه بيقول ادعاءات وكان من واجبي أقول الكلام ده.. أنا شفت عساكر وظباط وصف كلهم ناس بيسيبوا بيوتهم وبيروحوا معسكراتهم.. دول بيبنوا وفي الوقت اللى في ناس بتهد".

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وتابع: "مش ندمان على فيلم 30 يوم في العز مع السبكي.. أنا كنت محتاج أشتغله جدًا .. لأنه بيميل للطبقة الشعبية ودي طبقة أنا بحبها.. رغم إننا من أسرة أرستقراطية.. ولكن مش هشتغل مع السبكي تاني.. هو منتج جميل ومحترم وبيحب الفن وطيب.. لكن عندي خلاف معاه إنه لا ينفذ اتفاقاته.. ما بيدفعش أصلا.. وباقيلي 20 ألف جنيه".

وحول تقديمه لشخصية أنور وجدي في مسلسل "أنا قلبي دليلي"، قال فلوكس: "كان ممكن أمثل أنور وجدي بشكل أفضل من كده.. رغم إني راضي عن أدائي.. اعتمدت على أفلامه فقط.. كان ذكيًا لكن عصبيًا جدًا".

وبسؤاله من هو نجم مصر حاليًا، قال فلوكس: "أحمد السقا مدرسة كلنا جرينا وراها.. أما أحمد عز لما اشتغلت معه في الممر لقيته بيشتغل على نفسه بشكل مش طبيعي وبيحترم كل الناس.. أما أمير كرارة، تعب جدًا في حياته وأخد السلم من تحت.. وأعرفه من أيام الجامعة".