عايدة رياض: جعلوني أؤدي العمرة وأنا مسيحية.. وتكشف سبب دخولها السجن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية عايدة رياض، 66 عامًا، عن تفاصيل عديدة تتعلق بحياتها خلال مسيرتها الفنية، بدأتها بشائعات الوفاة التي تعرضت لها أكثر من مرة قائلة بأن هذه القضية أمر بسيط أمام العديد من الشائعات التي استهدفتها.

وقالت رياض خلال لقاء تلفزيوني عن بعض تلك الشائعات وكان أغربها وفق قولها إنها رأت صورة أحد الأشخاص يضع وصرتها وأدى لها عُمرة، وأضافت:"حد باسمي رادد عليه، وأنا أصلًا مسيحية ومش عندي فيسبوك، وتحدثت وقتها مع أشرف زكي".

وأشارت عايدة رياض إلى أنها ليست لها علاقة بالتكنولوجيا، ولا تستطيع التعامل معها، مضيفة أنها لم تفهم هذا التصرف، ثم بعد ذلك فوجئت أن أحد المواقع كتب عنها بطريقة مستفزة، مؤكدة أنها تشعر أن هناك من يقصد فعل هذا عمدا.

وأكملت الفنانة المصرية حديثها في برنامج "خط أحمر": "بعدها زهقت وبقول إللي عايز يصدق يصدق وربنا أعلم بكل شيء".

وحول قضية الـ 100 دولار التي جعلتها تدخل السجن، علقت: "الحقيقة إن الفلوس اتزقت عليا، وربنا العالم بيا". لافتة إلى أنه: "جاء 4 أشخاص لمحرم فؤاد وقالوله على الـ100 دولار المزورة، قالهم إزاي وهي مش بتخرج.. محرم فؤاد نزل معاهم وهو ميعرفش حاجة، وبعدها بدأت التحقيقات، ومحرم فؤاد عمل خناقة كبيرة، ووقتها الجرايد كلها كتبت".

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وأوضحت عايدة: "بعتولي فيلم الغول في أول جوازي، ومحرم فؤاد رفضه من على الباب"، مشيرة إلى أن سبب طلاقها من فؤاد: "كان وقتها مسلسل "المال والبنون"، وكنت بنزل طول اليوم وبرجع متأخر جدًا، وكنت بخاف منه لأنه يخض وله شخصيته".

وتابعت:"قالي هو ده بانسيون ولا إيه، وبدأت الخلافات وبقيت بين نارين، وحصلت خلافات كتير لدرجة إني نزلت بشنطة هدومي ورحت التصوير بيها".

وأكملت حديثها: "طول ما كنت بمثل محرم فؤاد كان بيتضايق، كان خايف عليا، وهو كان عنده حق، تركيبته كانت إن مراته متشتغلش"، مضيفة: "محرم فؤاد معملش فيا حاجة وحشة، ولكن كان بيتعب نفسيًا من التمثيل، وسيبت محرم علشان شغلي".

يذكر أن عايدة رياض تشارك في رمضان 2020 بمسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة، تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى.