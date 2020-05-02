ريهام حجاج متهمة باستخدام حسابات مزيفة للوصول إلى "التريند"... شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تباينت ردود أفعال الجمهور حول مسلسل "لما كنا صغيرين" للفنانة المصرية ريهام حجاج والنجمين خالد النبوي ومحمود حميدة، الذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري.

واختلفت الآراء حول الفنانة ريهام حجاج وأدائها في المسلسل، ومدى أحقيتها في الحصول على البطولة المطلقة للمرة الثانية، بعد مسلسلها "كارمن"، حيث يرى فريق أنها تتحسن من حيث الأداء التمثيلي ولديها "كاريزما" خاصة وضعتها في المرتبة الأولى بين النجوم.

فيما يرى فريق آخر، أن النبوي ومحمود حميدة خطفا الأضواء من ريهام حجاج في مسلسل "لما كنا صغيرين"، وكان أداؤهما لافتًا، ولا يقارن بريهام حجاج.

وتعجب فئة كبيرة من المتابعين، من تصدر ريهام حجاج محركات البحث والأكثر تداولًا على "تويتر"، رغم أنها لم تقدم مشهدًا على سبيل المثال، في المسلسل، استطاعت من خلاله لفت الأنظار والوصول إلى "التريند".

واتهم كثيرون، الفنانة المصرية بالاستعانة بحسابات مزيفة للوصول إلى "التريند" الأمر الذي تسارع المتابعون في محاولة إثباته، من خلال البحث في الحسابات التي تشيد بريهام حجاج، والتأكد من أنها جديدة ومخصصة لهدف معين.

وكتب متابع: "تريند ريهام حجاج مدفوع، والحسابات المشاركة في التريند كلها faek الناس دي فاكرانا عيال صغيرة والله".

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وقالت أخرى: "لا حول ولا قوة إلا بالله ! انا مش مصدقة إن فيه ناس بتدفع فلوس وتعمل أكونتس fake عشان تطلع تريند! المشكلة إن محدش مقتنع بتمثيلها".

وأشار متابع لأحد الحسابات التي تشيد صاحبته بأداء ريهام حجاج، وكتب: "الأكونت بتاعها 8 تويتات كلهم عن ريهام حجاج".

فيما برر آخرون محاولة ريهام حجاج الوصول إلى التريند، بشعورها بالغيرة من الفنانتين ياسمين صبري وياسمين عبد العزيز، اللتين تصدرا "التريند" عدة مرات منذ بداية شهر رمضان الجاري.

وتنافس ياسمين صبري في دراما رمضان بمسلسل "فرصة تانية"، فيما تتألق ياسمين عبد العزيز بمسلسل "ونحب تاني ليه" الذي يتسم بالطابع الرومانسي.

ويذكر، أن مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، خالد النبوي ومحمود حميدة ونسرين أمين ونبيل عيسى وهاني عادل وكريم قاسم ومحمود حجازي ومنة فضالي وأشرف زكي وحسن عبد الله وعبد الرحيم حسن وعماد رشاد وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.