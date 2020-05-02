هند البلوشي: تمت محاربتي في رزقتي.. وهكذا ردت على مخرج "أم هارون"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة الكويتية هند البلوشي عن المشاكل التي تعرضت لها من داخل الوسط الفني، موضحة أن الأمر وصل معها إلي حد قطع الأرزاق، وهو ما نسبب في جلوسها بالبيت دون عمل لمدة عامين.

وقالت البلوشي في تصريحات تليفزيونية :"تعرضت لقطع أرزاق ومازلت أتعرض.. طول ما الفنان ناجح راح يرمى بالحارة ويتربصون بك .. ويحاولون أنك تكون مش موجود في هذا العمل بشتى الطرق".

وتابعت :"أنا كان بيتعرض عليا أدوار وبعدين أتفاجئ أنه العمل أتصور وبيتعرض ولما اسأل المخرج عن السبب يقولي إنه في حدا وصله إني اعتذرت لأني مشغولة بدراستي"، مشيرة إلى أنها تعرضت لهذا الموقف كثيرا ووصل الأمر إلى نشر شائعة اعتزالها للفن.

وأعربت هند عن استيائها من تصريحات المخرج المصري محمد العدل الذي قام بإخراج مسلسل"أم هارون"، ونسبه نجاح المسلسل لنفسه فقط وإهانة لكل النجوم الكويتيين والخليجيين، قائلة: "ما يصير وغير لائق الكلام اللي قاله.. خاصة أنه مخرج كبير ومهم في مصر وله أعمال ناجحة.. إنك تقلل من سيدة الشاشة الخليجية وعلم من أعمال الكويت وتقلل من النجوم اللي معاها وتقلل من دولة الكويت نفسها".

وأوضحت :"يعني لما تقول إنك مو من متابعين الأعمال الخليجية والمصريين لا يتابعون الأعمال الخليجية.. مو صحيح اغلب المصريين اللي عايشين في الكويت يتابعون الأعمال الخليجية وحتى إلي مو عايشين في الكويت يتابعون أيضا ".

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واختتمت حديثها، قائلة :"إحنا لما نروح الحسين في مصر وحتى الوسط الفني بيعرفوا ويتابعون أعمالنا.. وكمان في أعمال مشتركة مصرية وكويتية.. أنت شلون تقلل من تاريخ الدراما الكويتية.. وإحنا طول عمرنا مسلسلتنا ترند في الخليج.. وبعدين مسلسل "أم هارون" عمل خليجي مشترك مش كويتي فقط ".

وكان قد أبدى المخرج المصري محمد العدل تفاخره بتصدر مسلسل "أم هارون" للترند الخليجي لأكثر من يوم وفي أكثر من دولة، مُتحدثًا عن نفسه دون ذكر أي أحد آخر من طاقم العمل قد أغضب العديد، ومن بينهم بطلة المسلسل الفنانة الكويتية حياة الفهد.

وكتب العدل عبر صفحته على فيسبوك حول المسلسل بعد يومين من عرضه قائلًا: "أنا أخرجت السنة دي مسلسل كويتي.. أنا عارف طبعا إن إحنا كمصريين عموما مش بنتابع أعمال خليجية.. أنا نفسي قبل ما اعمل المسلسل مكنتش إتفرجت على أي مسلسل خليجي.. بس أحب أعرفكم أن أخوكم مسلسله تريند رقم 1 في خمس دول عربية السعودية والكويت والإمارات والبحرين وعمان ودي حاجة عمرها ما حصلت في تاريخ المسلسلات الخليجية أو غير الخليجية.. تحيا مصر وفنانيها".

وكان تعليق العدل قد أغضب نسبة لا بأس بها من الجمهور الخليجي الذي أكد أنه "جاهل" في الدراما الخليجية، مشيرين إلى أن ما قاله نوع من الغرور وقلة الاحترام، خاصة أنه لم يشكر أحدا من طاقم العمل.