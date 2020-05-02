أفخاي أدرعي غاضب من مسلسل "النهاية" ويدافع مجددا عن "أم هارون"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال مُتحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن المسلسل التليفزيوني المصري (النهاية) لا يستحق التعليق، بعد أيام من بيانٍ أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، اعترضت فيه على تنبؤ الحلقة الأولى من العمل بـ"زوال إسرائيل".

وكتب أدرعي في تغريدةٍ عبر تويتر، الجمعة: "يتحدثون ويعملون مسلسلات خيالية، ونحن نصنع المعجزات يومًا بعد يوم... شاء من شاء وأبى من أبى ستبقى إسرائيل لأبد الآبدين....". كما وصف أدرعي من يغضب من كلمة "التطبيع" بأنه "فاقد البوصلة ضعيف الإرادة"، على حد تعبيره.

وتابع: "‏أما الذي يغضب من مسلسل أم هارون على سبيل المثال، ويخاف من كلمة تطبيع فهو فاقد البوصلة ضعيف الإرادة، بؤساء أنتم والله".

وكانت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، قد انتقدت مسلسل "النهاية" المصري، وأعربت عن غضبها الشديد من محتوى المسلسل واصفة إياه بالمؤسف وغير المقبول على الإطلاق.

من جانبه قال السيناريست عمرو سمير عاطف إنه قرأ تصريحات "افيخاي ادرعي" حول مسلسل النهاية، ورفضه لما جاء به من أحداث حول نهاية اسرائيل.

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وأضاف أنه هو وفريق عمل المسلسل ليس معنياً بالرد على مثل هذه التصريحات، حيث إنه كتب عملا دراميا عن نهاية العالم بشكل عام ولم يحدد أي بلد أو أي كيان بعينه.

وأوضح أن هناك العديد من الأعمال الفنية الإسرائيلية التي تحدثت عن العرب بشكل سيء، وهاجمتهم ولم يهتم أحد بالرد عليها أو ذكرها.

جدير بالذكر أنه في المسلسل ظهر أطفال في عام 2120، أثناء تلقي دروس عن حرب تحرير القدس، حيث يقول أحد المدرسين إنه عندما حان الوقت للدول العربية للقضاء على عدوها اللدود.

وبحسب سيناريو المسلسل، اندلعت الحرب وسميت حرب تحرير القدس، مضيفًا أن الحرب انتهت سريعًا ودمرت إسرائيل قبل مرور 100 عام على تأسيسها.

مسلسل النهاية من بطولة يوسف الشريف وناهد السباعي وسهر الصايغ وعمرو عبدالجليل وتأليف عمرو سمير عاطف واخراج ياسر سامي.