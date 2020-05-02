شكرا لقرائتكم خبر عن هل تسببت الفوازير فى خلاف بين عمو فؤاد وجدو عبده؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبطت أجيال عديدة فى الثمانينات والتسعينات بفوازير عمو فؤاد التى قدمها الفنان الكبير فؤاد المهندس للتلفزيون المصرى لسنوات متعددة تجاوزت 10 سنوات، حتى أصبحت أحد أشهر الأعمال المميزة فى شهر رمضان.

وبعد فوازير عمو فؤاد قدم الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولى فوازير جدو عبدة لعدة سنوات وحققت هذه الفوازير نجاحا كبيرا.

ورغم علاقة الصداقة القوية التى ربطت بين عملاقى الكوميديا عبدالمنعم مدبولى وفؤاد المهندس والتى بدأت فى خمسينات القرن الماضى واستمرت لأكثر من 50 عاما أشاع البعض أن خلافا وقع بين الصديقين بسبب قيام مدبولى ببطولة الفوازير التى كان يقوم ببطولتها المهندس لسنوات طويلة.

وحول حقيقة هذا الخلاف تحدث محمد فؤاد المهندس فى تصريحات الخليج 365 قائلا: "كان الفنان عبدالمنعم مدبولى من أقرب أصدقاء والدى، وبينهما صداقة امتدت لأكثر من 50 عاما منذ أن عملا معا فى فرقة «ساعة لقلبك»، وكان أبى يناديه «دوبل»، ولم يحدث بينهما أى خلاف بسبب الفوازير".

وأوضح ابن فؤاد المهندس : "فى أحد الأعوام كان والدى مرهقا ولم يستطع استكمال فوازير «عمو فؤاد» واعتذر عنها فاستأذنه المخرج للاستعانة ببطل آخر، وبالفعل قام مدبولى بعمل فوازير «جدو عبده».

وتابع:" العلاقة بين والدى والفنان الكبير عبدالمنعم مدبولى كانت أكبر من أى خلافات، وكانت هذه مجرد شائعات، وتأثر والدى جدا بوفاة رفيق عمره مدبولى، حتى أنه توفى بعده بثلاثة أشهر".

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أما أمل عبدالمنعم مدبولى فقالت لليوم السابع: " كان فؤاد المهندس صديق عمر أبى، وكان يتواصل معه حتى آخر يوم فى حياته، ليطمئن على صحته، وقبل وفاة بابا بـ48 ساعة كان فؤاد المهندس يتحدث معه فى التليفون، وشعر بالصدمة عندما لم يفهم حديثه، وكان والدى فى أواخر ساعاته، ومن مفارقات القدر أنهما كانا على أعتاب الموت فى نفس التوقيت، فبينما تدهورت حالة والدى الصحية ودخل فى غيبوبة وتوفى، حدث ماس كهربائى أدى إلى حريق فى غرفة فؤاد المهندس، وقضى على كل مقتنياته وجوائزه وتم إنقاذه بأعجوبة، ولكنه تأثر نفسيا جدا لأنه فقد ذكرياته وصديق عمره فى نفس الوقت، وهو ما عجل بوفاته".

وعما أثير حول خلاف الفنانين الكبيرين حول الفوازير أوضحت ابنة عبدالمنعم مدبولى : "فؤاد المهندس كان بيعمل فوازير عمو فؤاد لسنوات طويلة مع المخرج محمد رجائى، وحدث بينهما خلاف، وكلاهما قال إنه لن يعمل مع الآخر، وكانت الفوازير ضمن خطة التليفزيون، فعرض المخرج على والدى أن يقوم ببطولتها، ولكن والدى اشترط أن يستأذن من فؤاد المهندس، وهذه كانت آداب يتبعها فنانو هذا الجيل ".

وأشارت ابنة الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولى إلى أن والدها تحدث مع الفنان الكبير فؤاد المهندس وأكد له عمو فؤاد أنه لن يعمل مع المخرج محمد رجائى مرة أخرى ووافق على أن يقوم صديقه ببطولة الفوازير، ونجحت وجذبت الناس.

وأضافت أمل عبدالمنعم مدبولى : "لم يتوقع عمو فؤاد أن تنجح فوازير جدو عبده بهذه الصورة، ولكن لم تحدث بينهما مشكلة أبدا والموضوع كان أبسط بكثير من الصورة التى ضخمها البعض، وأصغر بكثير من أن يضيع علاقة وصداقة عمر"