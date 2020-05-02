شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجمع تليفزيون الواقع بين كيم كاردشيان وفيكتوريا بيكهام؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تخطط كيم كاردشيان مشاركة فيكتوريا بيكهام في تقديم عمل خاص بتليفزيون واقع معا؟ تساؤل أثار الكثير من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية بين محبي وعشاق النجمتين حول العالم، حيث توقعوا أن بالفعل أحد البرامج ذات الإنتاج الضخم ستجمع بين كيم و فيكتوريا وهو ما نفاه تماما موقع " جوسيب كوب " المعني بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم ويبدو ان من كتب التقرير المتداول تم إلهامه بهذه الفكرة من لقاء كارداشيان وبيكهام في حفل إطلاق خط التجميل الجديد الخاص بفيكتوريا بيكهام في شهر نوفمبر الماضي.

وأشار موقع " جوسيب كوب " أن نفس الموقع الذي تسبب في نشر هذه الشائعة نشر قبل ذلك تقرير أشار ان كلو و كورتني كاردشيان تسعيان للخروج من حياة تليفزيون الواقع منذ فترة و لم تظهر أي مؤشرات من هؤلاء النجمات علي هذه الفكرة.

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بدأت الشائعة بنشر موقع NW تقرير يؤكد أن كارداشيان وبيكهام اتفقوا علي المشاركة بعمل جديد خاص بتلفزيون الواقع و أشارت النجمتين أن لديهن المواد المثالية لبرنامج تليفزيون الواقع الجديد " .

و أكد مصدر للموقع أن فيكتوريا بيكهام كانت قد حاولت إطلاق برامجها الخاصة مرات عديدة ، لكن المشورع لم يكتمل ، في حين يُزعم أن كارداشيان تريد أن تنتهز الفرصة وتخرج من إمبراطورية العائلة، و زعم المصدر أن بيكهام وكارداشيان يخططان لتصوير العمل في ميامي.