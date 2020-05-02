شكرا لقرائتكم خبر عن "لما كنا صغيرين" الحلقة 8.. خالد النبوى يدخل دائرة الشك فى مقتل نسرين أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "لما كنا صغيرين" بتفتيش الشرطة منزل عائلة نهى "نسرين أمين" للبحث عن مخدرات بعد ان اعترف يحيى "محمود حجازى" بأنها كانت تتاجر فى المخدرات قبل مقتلها.

يعاتب وائل "كريم قاسم"، دنيا "ريهام حجاج" على اتهامها سليم "محمود حميدة" بقتل نهى، ويصطدمان سويا بسبب مدافعته عن سليم، وتقول له: "غسل دماغك فى قعدة واحدة".

يواجه ياسين "محمود حميدة"، صافى خلال التحقيق معها للإيقاع بها وكشف علاقتها بسليم لكنه يفشل، ويقسم يحيى "محمود حجازى" بأن حسن "نبيل عيسى" هو من قتل نهى.

وتلبغ "دنيا "ريهام حجاج" الضابط هانى عادل بأنها تريد أن تتقدم ببلاغ رسمى ضد سليم "محمود حميدة" تتهمه فيه بقتل نهى "نسرين أمين" ، إلا أن ياسين "خالد النبوى" يرفض ويصطدم معها لأنه يرى أن تلك الخطو فى غير وقتها.

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ويوسع المؤلف أيمن سلامة دائرة شك المشاهدين، ليدخل خالد النبوى فى فى تلك الدائرة ، بعد أن شكت فيه ريهام حجاج بسبب رفضه تقديم بلاغ رسمى فى محمود حميدة تتهمه بقتل نهى، لكن هل يمكن أن يتسبب "ياسين" خالد النبوى فى حبس أخيه؟ لكن ريهام حجاج بررت ذلك بأن "حسن" أخيه كان دائم الشكوى من ياسين ويعامله معاملة سيئة.

يجمع سليم "محمود حميدة" معلومات عن "ياسين" خالد النبوى بمساعدة محاميه أشرف زكى، ويتساءل عن سبب استقالته من الداخلية، ويدبر حميدة للنبوى مكيدة بمساعدة سكيرتيرته، عن طريق الإيقاع بينه وبين طليقته منة فضالى التى تغار عليه من ريهام حجاج.

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى dmc الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساء.

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.