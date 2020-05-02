فن ومشاهير

تراند اليوم : خطأ ساذج لضيف رامز جلال يفضح فبركة برنامج " رامز مجنون رسمي "

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مازال الجدل يتواصل حول ما إذا كان برنامج مقالب رامز مجنون رسمي مفبركا أم لا في ظل المشاهدات العالية التي يحققها.

وظهر أمس في البرنامج الفنان المصري حمدي الميرغني في حلقة أثارت الكثير من الجدل.

وسبب الجدل أن حمدي الميرغني - ضيف البرنامج - ظهر في لقطة في النهاية يقول (استنونا في رمضان .. برنامج رامز مجنون رسمي على MBC" .

والغريب أن رامز جلال لم يطلب منه ذلك ضمن أحداث الحلقة ، أو يخبره بالاسم الحقيقي للبرنامج ، وهو ما أثار شكوكا كون الميرغني يعرف بالمقلب.

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