في عيدها الخامس..الأميرة شارلوت تطل بصور جديدة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الصفحة الرسمية ل​قصر كنسينغتون​ الملكي، مجموعة جديدة من الصور للأميرة البريطانية شارلوت ابنة الأمير وليام وزوجته كيت.

وجاءت هذه الخطوة المعتادة في عيد ميلاد شارلوت كل عام وأعياد شقيقيها، بمناسبة عيد ميلاد شارلوت الخامس اليوم السبت.

الصور التي نُشرت التقطتها والدتها الشهر الماضي في منزل ساندرينجهام بشرق إنجلترا حيث كانت الأسرة تساعد في تغليف وتوصيل طرود الطعام لأشخاص متقاعدين معزولين في تلك المنطقة المحلية.

يذكر أن شارلوت أميرة كامبريدج شارلوت هي ابنة حفيد الملكة إليزابيث الثانية، والرابعة على ترتيب العرش البريطاني.

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