بالصورة- آسر ياسين كما لم تشاهده من قبل.."100 وش"

ميرنا وليد - بيروت - بشكل غير متوقع، سيطل الممثل المصري ​آسر ياسين​ في الحلقات المقبلة من مسلسل "100 وش" ضمن السباق الرمضاني الجاري بلوك مختلف بدل من خلاله ملامح وجهه بالكامل.

وكشف خبير التجميل طارق مصطفى كمال عن إطلالة ياسين في المسلسل من خلال نشر صورة له من كواليس تحويل آسر ياسين في المسلسل لابن "غزال" العائد من كندا.

الجدير ذكره أن مسلسل "بـ100 وش"، يشارك في بطولته كل من الممثل المصري آسر ياسين والممثلة المصرية ​نيللي كريم​، وتدور أحداثه من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.

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