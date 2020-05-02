هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "رب العباد"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان ​هاني شاكر​ أغنية دينية جديدة تحمل اسم "رب العباد"وهي من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، توزيع مدحت طه.

وكان هاني شاكر قد أعلن عن طرح ألبوم ديني قريبا بعنوان "بطلب رضاك" وكشف أن الألبوم من كلمات أحمد شتا وألحان وليد منير وتوزيع مدحت طه.

ايضا كان قد طرح أغنية جديدة بعنوان "الجيش الأبيض"، تقديرا وتكريما لدور الأطباء والعاملين في المجال الطبي والصحي، في علاج ومواجهة وباء فيروس كورونا كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد جنيدى، توزيع ياسر ماجد، إخراج هنا حافظ

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