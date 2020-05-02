شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف مسلسل Outer Banks يؤكد على وجود أكثر من جزء بعد نجاح الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المؤلف الأمريكى جوناس بات، كاتب مسلسل Outer Banks، الذى عرض بداية الشهر الجارى على شبكة نيتفلكس، ولاقى نجاح جيد، أنه لديه خطط لـ أكثر من أربع أو خمس مواسم من العمل، الذى لم تعلن شبكة نيتفلكس إلى الان تجديده لـ موسم ثانى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، حيث قال بات " منذ أن بدأنا العمل على Outer Banks، كنا متوقعين أن العمل سيستمر لأكثر من أربع مواسم، قبل طرح الموسم الأول من العمل، طلبت مننا نيتفلكس العمل على الموسم الثانى".

واستكمل بات حديثة " سنتمكن من الانتهاء قريبا من الموسم الثانى من العمل، الذى سيدور فى جزر الباهاما، ولكن بالتأكيد سيعود الجميع إلى Outer Banks، ولكن حلقة أو اثنتين ستدور على بعض جزر البهاما. "

مسلسل Outer Banks يدور حول مجموعة من المراهقين، الذى يعثرون على خريطة كنز، وتكتشف سرا مدفونا منذ فترة طويلة فى المنطقة التى يعيشون فيها.

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مسلسل Outer Banks، من بطولة ماديسون بيلى، مادلين كلاين، جوناثان ديفيس، تشارلز إستين، الكسيس ديزيريه جونز، روب مارس، أوستن نورث، رودى بانكو، درو ستاركى، تشايس ستوكس، كارولين ارابوجلو.

بالإضافة إلى ذلك تعمل شبكة Netflix على فيلم جديد مستوحى من لعبة الفيديو الشهيرة من الثمانينيات، Dragon's Lair، على أن يقوم الممثل العالمى ريان رينولدز، ببطولة العمل الجديد وإنتاجه، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، بالاشتراك مع شركات Vertigo Entertainment و Trevor Engelson of Underground، وغيرهم، سيقوم كل من دانييل و كيفين هاجمان، العمل الجديد.

وسيدور فيلم الـLive Action الجديد، حول Dirk the Daring، وهو فارس ينطلق لإنقاذ الأميرة Daphne من التنين الشرير Singe والمعالج المسمى Mordroc، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، بعد وقت قصير من طرح اللعبة، قامت شبكة ABC بإنتاج مسلسل رسوم متحركة، فى الفترة ما بين 1984 و1985.

كما ألغت شبكة نتفليكس، مسلسل Messiah، وذلك بعد موسم واحد من طرحه، على الرغم من النجاح والجدل الذى أثارهما، مع بداية السنة الجديدة، حيث طرح يوم 1 يناير الماضى، وتكون المسلسل من 10 حلقات، وتراوحت تقييماته ما بين 7 و8 على موقع imdb، وذلك على الرغم من أن نهاية المسلسل تركت مفتوحة، وبالتالى انتظر كل من تابعوا العمل، إعلان نتفليكس عن موسم جديد، لتقوم الشبكة بتخييب آمالهم.