شكرا لقرائتكم خبر عن سكايلر أستين يغنى Go the Distance من فيلم Hercules والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غنى النجم سكايلر أستين أغنية Go the Distance من فيلم Hercules وذلك فور إعلان شركة ديزنى عن قيامها بتقديم نسخة حية من الفيلم بعد نجاح فيلم علاء الدين، ونشر سكايلر الأغنية على حسابه بموقع تويتر، مؤكدا أنه جاهز للمشاركة فى الفيلم فهو يتمنى أن يكون واحدا من فريق العمل بالفيلم، كما أنه قادر على تقديم الموسيقى التصويرية للعمل على حد قوله.

ومن المتوقع أن يحتوى فيلم الـ Live Action الجديد Hercules، على مجموعة جديدة من الأغانى، إضافة إلى أغانى العمل الأصلية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "thedisinsider".

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ومن جانب آخر يعرض فيلم الخيال والمغامرة Star Wars: The Rise of Skywalker، على منصة ديزني بلس وذلك قبل شهرين من الموعد المخطط لعرضه على المنصة بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث كان من المتوقع أن يستمر الفيلم في دور العرض ثم يعرض على المنصات بالإنترنت، لكن تفشى الفيروس حال دون ذلك خاصة بعد غلق دور العرض السينمائي ليعرض المسلسل على المنصة في 4 مايو المقبل.

فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker عرض في 19 ديسمبر الماضي فى إنجلترا، والفيلم الجديد من إخراج جاي جاي أبرامز، ويدير فريق من الممثلين والمحاربين القدامى من سلسلة Star Wars حرب النجوم وهم ديزي ريدلي (ري)، وآدم درايفر (كيلو رين)، وجون بويجا (الفنلندي)، وأوسكار إسحاق (بو داميرون)، ولوبيتا نيونجو (ماز كاناتا)، دومنال جليسون (جنرال هوكس)، كيلي ماري تران (روز تيكو)، جوناس سوتامو (تشوباوكا)، بيلي لورد (الملازم أول)، جريج جرونبرج (سناب ويكسلي)، مارك هاميل (لوك سكاي ووكر)، لوك أنتوني دانييلز (سي -3PO)، بيلي دي ويليامز (لاندو كالريسيان) وكاري فيشر (ليا أورجانا) بالإضافة إلى إضافات جديدة ناعومي آكي (ليدي ماكبث)، ريتشارد إي جرانت (لوجان)، دومينيك موناجان (لوست)، وكيري راسل (الأمريكيون).